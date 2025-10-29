Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 quy tụ nhiều nhà thiết kế quốc tế

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 - Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025 vừa chính thức được khởi động vào chiều nay, ngày 29/10 tại Hà Nội.

Qua hơn một thập kỷ, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đã khẳng định vị thế là sự kiện thường niên chuyên nghiệp có sức ảnh hưởng hàng đầu khu vực, góp phần lan tỏa hình ảnh bản sắc thời trang Việt ra thế giới. Mùa thứ 20, ban tổ chức chọn chủ đề PureStyleShines – Bản sắc riêng tạo phong cách, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp của sự khác biệt, khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách riêng và thể hiện tinh thần sáng tạo.

Chủ tịch Vietnam International Fashion Week, bà Trang Lê chia sẻ: “Ở mùa này, chúng tôi được đón tiếp đông đảo các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, cùng góp mặt để tạo nên một tuần lễ thời trang mang đậm tinh thần hội nhập, sáng tạo và bản sắc riêng… Bước vào kỷ nguyên mới, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền công nghiệp thời trang Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững và mang bản sắc riêng, để Việt Nam không chỉ là điểm đến của thời trang khu vực, mà còn là trung tâm sáng tạo đầy sức hút của Đông Nam Á.”

Với tinh thần đó, bà Trang Lê cho biết mùa Thu Đông năm nay sẽ quy tụ 20 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế (Singapore, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Campuchia, Lào và Trung Quốc).

Phần trình diễn mini fashion show tại họp báo mang đến không khí hào hứng khi các nhà thiết kế giới thiệu những mẫu đầu tiên của mùa thời trang mới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những bộ sưu tập không chỉ mang đậm dấu ấn cá nhân mà còn kể câu chuyện văn hóa của từng quốc gia. Trong đó, có một số gương mặt từng đồng hành với chương trình từ những mùa tổ chức đầu tiên như: Frederick Lee (Singapore), Francis Libiran (Philippines), Priyo Oktavino (Indonesia).

Điểm mới của mùa năm nay là lần đầu tiên ban tổ chức hợp tác với hai cơ sở đào tạo thời trang uy tín tại thủ đô: Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Theo đó những thiết kế đến từ các sinh viên xuất sắc nhất của hai trường sẽ được giới thiệu trên sàn diễn chuyên nghiệp, mang đến cơ hội cọ xát và học hỏi từ các chuyên gia trong nước lẫn quốc tế. Cái bắt tay này nhằm ươm mầm thế hệ nhà thiết kế trẻ, kết nối đào tạo với thực tiễn sáng tạo và thể hiện xu hướng hội nhập của thời trang Việt.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của hai nhà thiết kế Việt đảm nhiệm vị trí mở màn và kết màn. Nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” lấy cảm hứng từ sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của dân tộc Mường. Vũ Việt Hà muốn tiếp tục khẳng định hành trình đưa chất liệu văn hóa dân gian vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, để người xem cảm nhận được tinh thần thuần khiết của văn hóa Việt trong bối cảnh đương đại.

Sau ba mùa tham gia chương trình, nhà thiết kế Cao Minh Tiến sẽ khép lại tuần thời trang với bộ sưu tập “Mộng du,” tiếp nối phong cách lãng mạn, tinh tế và đậm bản sắc đã gắn liền với tên tuổi anh qua nhiều mùa tham dự.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11-15/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội)./.

Sàn diễn thời trang Việt: Nơi “đặc sản” truyền thống được “phù phép” sống động Ba bộ sưu tập trong đêm bế mạc Vietnam International Fashion Week S/S 2025 là những kết màn đầy dư vị, nơi tinh thần dân tộc được thăng hoa trong hình hài đương đại trên sàn runway.