“Oscar ngành thời trang, sáng tạo Việt Nam” tôn vinh những gương mặt xuất sắc

Được tổ chức định kỳ ba năm một lần, Harper’s Bazaar Star Awards được ví như “Oscar của ngành thời trang và sáng tạo Việt Nam,” nơi hội tụ những gương mặt, thương hiệu và dự án tiêu biểu góp phần định hình xu hướng, truyền cảm hứng trong các lĩnh vực Lifestyle, Fashion, Entertainment và Business.

Lễ trao giải 2025 diễn ra vào tối 30/10 tại Thủ Thiêm Riverstage (Thành phố Hồ Chí Minh) trong không gian mang hơi thở đương đại, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật trình diễn, thời trang và công nghệ sân khấu - tạo nên một trải nghiệm thẩm mỹ độc đáo, đầy cảm xúc và đậm dấu ấn Việt Nam.

Secret Blooms - Biểu tượng của sự khai nở và vươn mình

Chủ đề Secret Blooms là ẩn dụ cho hành trình của những tài năng âm thầm nuôi dưỡng khát vọng và kiên định theo đuổi đam mê, để rồi tỏa sáng đúng thời khắc.

Mỗi “bông hoa” đại diện cho một câu chuyện, một hành trình sáng tạo, và là biểu tượng cho tinh thần bứt phá không ngừng của thế hệ nghệ sỹ, doanh nhân, nhà thiết kế và những người tiên phong trong các lĩnh vực sáng tạo.

Harper’s Bazaar Star Awards 2025: Secret Blooms không chỉ tôn vinh những vẻ đẹp đã rực rỡ nở hoa, mà còn là lời tri ân gửi đến những tâm hồn đang lặng lẽ ươm mầm giá trị. Họ chính là những người góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa đương đại Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt của Harper’s Bazaar Star Awards khi mở rộng quy mô với 33 hạng mục giải thưởng, trải dài từ Lifestyle (Đời sống), Fashion (Thời trang), Entertainment (Giải trí) đến Lifetime Achievement (Thành tựu trọn đời) - vinh danh những đóng góp bền bỉ và tầm ảnh hưởng vượt thời gian.

Các hạng mục tiêu biểu bao gồm: Fashion Designer of the Year (Nhà thiết kế thời trang của năm), Photographer of the Year (Nhiếp ảnh gia của năm), Female Model of the Year (Người mẫu nữ của năm), Actor/Actress of the Year (Nam/Nữ diễn viên của năm), Successful Woman of the Year (Nữ nhân thành đạt của năm), và Lifetime Achievement Award. Tất cả cùng khắc họa bức chân dung đa sắc của những cá nhân và thương hiệu góp phần đưa Việt Nam hòa nhịp cùng dòng chảy sáng tạo toàn cầu.

Ca sỹ Mỹ Tâm trình diễn trên sân khấu của lễ trao giải.

33 giải thưởng - Một mùa tôn vinh toàn diện

Trong các mùa giải trước, nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt đã được vinh danh. Theo đó, năm 2019, Vũ Cát Tường giành giải Nhà soạn nhạc của năm, Cường Ngô được trao Đạo diễn của năm, Nguyễn Quốc Trường là Nam diễn viên của năm, và Ninh Dương Lan Ngọc nhận danh hiệu Nữ diễn viên của năm. Ở hạng mục âm nhạc, Noo Phước Thịnh và Hoàng Thùy Linh lần lượt được xướng tên là Nam và Nữ ca sỹ của năm.

Tiếp nối thành công đó, mùa giải 2022 chứng kiến sự tỏa sáng của Dahan Phương Oanh (Người mẫu nữ của năm), Hoàng Nhật Nam (Giám đốc thời trang của năm) và Tiên Nguyễn (Influencer/Người có ảnh hưởng của năm), khẳng định dấu ấn cá nhân trong lĩnh vực thời trang-giải trí.

Năm nay, Harper’s Bazaar Star Awards 2025 quy tụ những gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật, giải trí và doanh nghiệp. Đây không chỉ là lễ trao giải, mà còn là không gian của cảm xúc, nơi tôn vinh vẻ đẹp, đam mê và bản lĩnh - những giá trị đã làm nên tinh thần Harper’s Bazaar suốt hơn 150 năm trên toàn cầu.

Danh sách 33 gương mặt được vinh danh tại Harper’s Bazaar Star Awards 2025 Destination of the Year (Điểm đến của năm): Hoiana Resort & Golf Successful Woman of the Year (Nữ nhân thành đạt của năm): Lê Thị Xuân Producer of the Year (Nhà sản xuất của năm): Dược sĩ Tiến Photographer of the Year (Nhiếp ảnh gia của năm): Dalong Yang Stylist of the Year (Stylist của năm): Trần Đạt Fashion Designer of the Year (Nhà thiết kế thời trang của năm): Cường Đàm Fashion Influencer of the Year (Người có ảnh hưởng về thời trang của năm): Yubin Shin Kid Model of the Year (Người mẫu nhí của năm): An Cát Diệp Teen Model of the Year (Người mẫu tuổi teen của năm): Dylan Khải Nguyễn Female Model of the Year (Nữ người mẫu của năm): Hà Kino Male Model of the Year: (Nam người mẫu của năm) Minh Khắc Best Dressed (Ăn mặc đẹp nhất): Phạm Hồng Quỳnh, Á hậu Linh Đan, Đoàn Hồng Điệp Actress of the Year - Film (Nữ diễn viên của năm, điện ảnh): Đinh Ngọc Diệp Actress of the Year - TV (Nữ diễn viên của năm, truyền hình): Hồng Diễm Actress of the Year - Web Drama (Nữ diễn viên của năm, chương trình chiếu mạng): Thúy Ngân Actor of the Year - Film (Nam diễn viên của năm, điện ảnh): Tuấn Trần Actor of the Year - Web Drama (Nam diễn viên của năm, chương trình chiếu mạng): Võ Tấn Phát Actor of the Year - TV (Nam diễn viên của năm, truyền hình): Mạnh Trường Composer of the Year - Patriotic Pop (Nhạc sỹ của năm, nhạc yêu nước): Nguyễn Văn Chung Composer of the Year - Film Score (Nhạc sỹ của năm, nhạc phim): Phan Mạnh Quỳnh Composer of the Year - Pop (Nhạc sỹ của năm, pop): Tăng Duy Tân Rising Star of the Year - Dance (Ngôi sao đang lên, nhạc dance): GEMINI Hùng Huỳnh Rising Star of the Year - Pop (Ngôi sao đang lên, nhạc pop): LYHAN Rising Star of the Year - Rap (Ngôi sao đang lên, nhạc rap): RHYDER Female Singer of the Year - Pop (Nữ ca sỹ của năm, nhạc pop): Chi Pu Female Singer of the Year - Neo Folk (Nữ ca sỹ của năm, nhạc dân tộc cách tân): Hòa Minzy Female Singer of the Year - Ballad (Nữ ca sỹ của năm, nhạc ballad): Bùi Lan Hương Rapper of the Year (Rapper của năm): KARIK Male Singer of the Year (Nam ca sỹ của năm): SOOBIN International Achievement of the Year (Giải thành tựu quốc tế của năm): Đức Phúc Lifetime Achievement (Giải thành tựu trọn đời): Mỹ Tâm./.