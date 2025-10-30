Điểm nhấn nghệ thuật mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025

Triển lãm Thời trang và Tương tác Nghệ thuật “Art of Purity” - hoạt động nằm trong khuôn khổ Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025 - đã chính thức khai mạc ngày 30/10 tại tầng B2, Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội.

Triển lãm, kéo dài tới hết ngày 2/11, không chỉ là không gian trưng bày thời trang mà còn là dịp giúp công chúng trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi sự “thuần khiết” được thể hiện qua ánh sáng, âm thanh, công nghệ và cảm xúc, khơi gợi cho người xem hành trình tự khám phá bản sắc riêng - yếu tố làm nên tinh thần #PureStyleShines của mùa thời trang năm nay.

Vietnam International Fashion Week Fall/Winter năm nay đã bước vào mùa thứ 20 - một cột mốc đặc biệt. Và "Art of Purity” trở thành điểm chạm mở đầu của sự kiện này, kết nối thời trang với nghệ thuật.

Tâm điểm của triển lãm là không gian trưng bày các thiết kế nổi bật đến từ ba nhà tạo mẫu Lê Thanh Hòa, Vũ Việt Hà và Hoàng Minh Hà. Mỗi thiết kế được giới thiệu không chỉ là trang phục, mà là câu chuyện về phong cách, cá tính và bản sắc riêng, phản ánh ngôn ngữ sáng tạo đặc trưng của từng nhà mốt. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên tinh thần mà ban tổ chức đã kiên định theo đuổi suốt nhiều năm: tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản và sự tinh tế thuần khiết.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế Thời trang Đông Nam Á (CAFD), kiêm Chủ tịch Vietnam International Fashion Week, bà Trang Lê xuất hiện cùng Quán quân The Face Vietnam Huỳnh Tú Anh (trái) và Quán quân Vietnam's Next Top Model Mai Hoa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm hấp dẫn của "Art of Purity” còn nằm ở trải nghiệm tương tác nghệ thuật được thiết kế để kết nối cảm xúc người xem với tinh thần của sự kiện. Khách tham dự có thể để lại dấu ấn cá nhân trong không gian tương tác nghệ thuật “Purity Experience” mới lạ… Trong một số khung giờ đặc biệt, khách tham quan còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với dàn nghệ sỹ trẻ nổi tiếng Lâm Thanh Nhã, Huy Tít và Neko Lê.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 - Vietnam International Fashion Week Fall/Winter - sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11-15/11 với sự tham gia của 20 nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế tại Cung Thể thao Quần ngựa, Hà Nội.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc triển lãm thời trang “Art of Purity”:

NTK Phan Đăng Hoàng: Đưa chất liệu thuần Việt đến với thời trang thế giới Đem đến Tuần lễ Thời trang Milan những thiết kế lấy cảm hứng từ tranh lụa, gốm sứ và giấy dó, nhà thiết kế trẻ Phan Đăng Hoàng đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với giới mộ điệu trong nước và quốc tế.