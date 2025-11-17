Miss International 2025: Trang phục dân tộc của Hoa hậu Kiều Duy có gì đặc biệt?

Tại phần thi National Costume, Hoa hậu Kiều Duy trình diễn bộ trang phục văn hóa dân tộc “Cửu Long ẩn vân,” lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định.

Hình ảnh chín con rồng hiện lên sinh động qua nhiều góc nhìn, khi uy nghi chính diện, lúc mềm mại uốn lượn. “Cửu Long ẩn vân” còn ẩn chứa giá trị văn hóa truyền thống sâu sắc.

Rồng (biểu tượng của hoàng quyền, mưa thuận gió hòa và sự thịnh vượng) ẩn trong mây mang ý nghĩa cao quý và huyền bí, thể hiện khát vọng vươn tới trời cao, tinh thần hòa hợp giữa con người, thiên nhiên và vũ trụ.

Trước khi vào phần thi, Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ dù đã nhiều lần tập luyện và từng trình diễn “Cửu Long ẩn vân,” cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Khoảnh khắc ngồi chờ đến lượt bước ra sân khấu, Kiều Duy thừa nhận bản thân căng thẳng và lo lắng, chực bật khóc nhưng cố gắng kìm nén.

“Tôi cũng có chút áp lực vì muốn làm tốt. Có lúc xúc động, thậm chí mắt cay một chút nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu và bước ra sân khấu với tâm thế nhẹ nhàng nhất,” Kiều Duy bày tỏ.

Đáng chú ý, bộ trang phục đã gặp sự cố trước khi trình diễn khi chiếc vòng cổ bị gãy trong quá trình vận chuyển, dù đã được gói và bảo quản kỹ lưỡng. Vì thế, Kiều Duy đã trình diễn mà không đeo phụ kiện này.

Theo nhà thiết kế Nguyễn Song Huy, chiếc vòng cổ đóng vai trò then chốt trong tổng thể trang phục, vì là điểm nhấn giúp cân bằng bố cục, kết nối phần mấn đội đầu với các chi tiết trên thân để mỗi chuyển động của người mặc trở nên hài hòa, không bị rời rạc. Vòng cổ cũng giúp tôn lên sự sắc nét của thiết kế khi lên sân khấu, đồng thời thu hút ánh nhìn ở khu vực trung tâm gương mặt. Nếu có chiếc vòng, câu chuyện văn hóa của trang phục sẽ được trọn vẹn hơn.

Bên cạnh các phần thi, Hoa hậu Kiều Duy và dàn thí sinh còn tham gia các chuyến tham quan, trải nghiệm tại nhiều địa điểm nổi bật của Nhật Bản, như ghé thăm cầu Saruhashi, nhà máy sản xuất rượu sake nổi tiếng, núi Phú Sĩ, đền thờ Kitaguchi Hongu Fuji Sengen.

Dàn thí sinh của cuộc thi năm nay. (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Kiều Duy cũng đã hội ngộ Hoa hậu Thanh Thủy. Với vai trò đương kim Hoa hậu Miss International, Thanh Thủy sẽ đồng hành cùng các thí sinh mùa giải năm nay, hỗ trợ các hoạt động của ban tổ chức, đồng thời chuẩn bị cho khoảnh khắc “final walk” quan trọng trên sân khấu đêm chung kết.

Miss International 2025 diễn ra trong hơn 2 tuần, từ ngày 12/11 đến 27/11. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 27/11./.

