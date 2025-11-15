Thanh Thủy xúc động trước thềm trao lại vương miện cho tân Miss International

Tối qua (14/11), Hoa hậu Thanh Thủy đã lên đường trở lại Nhật Bản để đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025, hỗ trợ các hoạt động của ban tổ chức với vai trò đương kim Hoa hậu, đồng thời chuẩn bị cho khoảnh khắc “final walk” quan trọng trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi, ngày 27/11.

Mùa giải Miss International 2025 (lần thứ 63) đã chính thức diễn ra, như vậy, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Hoa hậu Thanh Thủy sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

“Tôi trở lại Nhật Bản với một trái tim đầy biết ơn. Hơn một năm qua là hành trình thật sự đáng nhớ đối với tôi. Tôi hy vọng ‘final walk’ sẽ trở thành một dấu chấm đẹp cho nhiệm kỳ, một lời chào trọn vẹn gửi đến mọi người và cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho gia đình, khán giả và quê hương đã luôn ở phía sau ủng hộ,” Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ.

Trong vòng tay gia đình và người hâm mộ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hơn một năm qua, trên cương vị Miss International 2024, người đẹp đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế. Hành trình vừa qua là chuỗi ngày Thanh Thủy cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng tới nhiều người.

Sân khấu “final walk” của Hoa hậu Thanh Thủy tại Miss International 2025 sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng mong đợi của đêm chung kết, đặc biệt đối với khán giả nước nhà. Đây không chỉ là bước đi cuối cùng trên cương vị Miss International 2024 mà còn là giây phút đại diện Việt Nam nhìn lại hành trình cống hiến hết mình suốt một năm qua./.

