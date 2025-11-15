Văn hóa

Thanh Thủy xúc động trước thềm trao lại vương miện cho tân Miss International

Sau một năm đương nhiệm với nhiều dấu ấn lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế, Thanh Thủy chuẩn bị khép lại hành trình của Miss International 2024.

M.Mai
Tối qua (14/11), Hoa hậu Thanh Thủy đã lên đường trở lại Nhật Bản để đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tối qua (14/11), Hoa hậu Thanh Thủy đã lên đường trở lại Nhật Bản để đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tối qua (14/11), Hoa hậu Thanh Thủy đã lên đường trở lại Nhật Bản để đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025, hỗ trợ các hoạt động của ban tổ chức với vai trò đương kim Hoa hậu, đồng thời chuẩn bị cho khoảnh khắc “final walk” quan trọng trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi, ngày 27/11.

Mùa giải Miss International 2025 (lần thứ 63) đã chính thức diễn ra, như vậy, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Hoa hậu Thanh Thủy sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Tôi trở lại Nhật Bản với một trái tim đầy biết ơn. Hơn một năm qua là hành trình thật sự đáng nhớ đối với tôi. Tôi hy vọng final walk sẽ trở thành một dấu chấm đẹp cho nhiệm kỳ, một lời chào trọn vẹn gửi đến mọi người và cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho gia đình, khán giả và quê hương đã luôn ở phía sau ủng hộ,” Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ.

lb-7901.jpg
lb-8044.jpg
Trong vòng tay gia đình và người hâm mộ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hơn một năm qua, trên cương vị Miss International 2024, người đẹp đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế. Hành trình vừa qua là chuỗi ngày Thanh Thủy cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng tới nhiều người.

Sân khấu “final walk” của Hoa hậu Thanh Thủy tại Miss International 2025 sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng mong đợi của đêm chung kết, đặc biệt đối với khán giả nước nhà. Đây không chỉ là bước đi cuối cùng trên cương vị Miss International 2024 mà còn là giây phút đại diện Việt Nam nhìn lại hành trình cống hiến hết mình suốt một năm qua./.

lb-7925.jpg
lb-8432-9571.jpg﻿
﻿lb-8277.jpg
(Vietnam+)
#Hành trình Hoa hậu Thanh Thủy #Miss International 2024 #Lan tỏa giá trị nhân ái #Quảng bá hình ảnh Việt Nam #Chuẩn bị chung kết Miss International 2025 #Gặp lại gia đình và cảm xúc xúc động #Hoạt động quốc tế của Hoa hậu #Kết thúc nhiệm kỳ và trao vương miện #Khoảnh khắc final walk Tp. Hồ Chí Minh Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngôi chánh điện có nền lát gạch bông, cột và phần lớn các mảng tường ở đây cũng đều được ốp gạch men (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Độc đáo kiến trúc ngôi chùa cổ Wath Sro Loun

Tọa lạc ở thành phố Cần Thơ, Chùa Wath Sro Loun hình thành từ năm 1815, ban đầu được dựng bằng cây lá. Đến năm 1969 vị trụ trì lúc bấy giờ quyết định xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố.

Người dân tại Đá Bàn, Tuyên Quang. (Ảnh: Lasse Edwartz)

'Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam': Hành trình chưa bao giờ khép lại với 2 nhiếp ảnh gia Thụy Điển

Năm 1988, hai nhà báo người Thụy Điển Lasse Edwartz và Ulf Johansson chỉ nghĩ rằng mình sẽ có một chuyến công tác ngắn ngày ở Việt Nam. Nhưng không ngờ, mảnh đất hình chữ S đã trở thành nơi họ quay trở lại suốt hàng chục lần, trở thành chất liệu cho một bộ ảnh đồ sộ và một cuốn sách đong đầy tình cảm mang tên "Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam".