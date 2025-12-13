Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 'cháy vé': Sức hút từ điện ảnh xứ Phù Tang

10 tác phẩm được công chiếu trong chương trình. (Ảnh: BTC)

Khai mạc tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) tối 12/12, Liên hoan Phim Nhật Bản năm 2025 đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi sớm "cháy vé" ngay sau khi mở bán sáng ngày 8/12.

Chương trình do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức và nhiều cơ quan, đơn vị khác hỗ trợ, mang đến 10 phim. Ghi nhận đối với các phim như "Bức thư tình" (1995) "Bảy võ sỹ Samurai" (1954) hay "Võ bọc ma" (1995)... đều đã được đặt hết chỗ.

Đây là các phim cũ được yêu thích qua thời gian dài, đã xác lập thương hiệu cũng như cộng đồng người hâm mộ riêng.

"Bức thư tình" (Love letter) được chọn để mở màn liên hoan phim. Phim được chiếu bản 4K nhân dịp 30 năm phát hành. Phim từng đoạt giải Phim xuất sắc, Nam diễn viên phụ, Diễn viên mới của năm... từ Viện Hàn lâm Nhật Bản và nhiều giải thưởng khác.

Vẻ đẹp trong trẻo của Miho Nakayama trong "Bức thư tình." (Ảnh từ phim)

Phim giản dị, mang đến nhiều rung động cho khán giả hiện đại thông qua câu chuyện xưa nhưng không cũ. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - ông Ito Naoki hy vọng khán giả Việt Nam có nhiều cảm xúc tốt đẹp và tự hào chia sẻ mình đã xem bộ phim "Bức thư tình." "Tôi cũng mong quý vị tiếp tục quan tâm đến điện ảnh Nhật Bản," ông Ito Naoki chia sẻ.

Ngoài ra, các phim cũng được bảo chứng bằng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, nổi bật có "Bảy võ sỹ Samurai" (Seven Samurai) của đạo diễn Akira Kurosawa nổi tiếng thế giới, từng đoạt giải Sư tử Bạc, Liên hoan Phim Venice và được công chiếu ở Liên hoan Phim Cannes.

"Vỏ bọc ma" (Ghost in the Shell) chuyển thể từ manga (truyện tranh) cùng tên, nhân kỷ niệm 30 năm phát hành. Phim nổi bật trong mảng đề tài khoa học viễn tưởng cyberpunk nổi tiếng thế giới và cũng là một thể loại gắn liền với Nhật Bản.

Các phim còn lại như "Hoàng hôn qua, bình minh tới" (Sunset sunrise), "Showtime 7" hay "Tưởng tượng" (The Imaginary)... là phim mới ra mắt từ năm 2023-2025, đều có tỷ lệ lấp rạp trên 50%.

Đặc biệt, phim "Khi tế bào làm việc" (Cells at Work) có đạo diễn Hideki Takeuchi đến Việt Nam giao lưu trực tiếp, nên được đông đảo người yêu điện ảnh và văn hóa Nhật Bản quan tâm.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh ông Đỗ Quốc Việt nhận xét, 10 bộ phim điện ảnh được chiếu năm nay đa dạng về thể loại chính kịch, hài kịch, tình cảm, phim có yếu tố tội phạm gay cấn, phù hợp để nhiều đối tượng khán giả tiếp cận.

"Những bộ phim này đều chứa đựng những thông điệp sâu sắc, phản ánh được khai thác đa chiều nhiều khiếu cạnh về đời sống xã hội," ông Đỗ Quốc Việt nhận xét.

Đại diện hai nước mong muốn những sự kiện như liên hoan phim sẽ giúp khán giả Việt hiểu sâu hơn về Nhật Bản và ngược lại, qua đó tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai nước trên nhiều mặt khác nhau.

Thông tin đặt vé: