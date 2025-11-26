Văn hóa

Các bộ phim giành Giải thưởng Bông sen Vàng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24

Giải thưởng Bông sen Vàng được trao cho những bộ phim có giá trị nghệ thuật cao, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo và đóng góp nổi bật cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025, bế mạc và trao giải tối 25/11/2025, không chỉ là ngày hội tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn là dấu ấn khẳng định sự vươn mình mạnh mẽ, giàu bản sắc và hội nhập của nền điện ảnh nước nhà.

Với chủ đề "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới", Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 có số lượng đăng ký tham gia nhiều nhất từ trước tới nay, với 203 phim.

Đây là con số kỷ lục so với tất cả những lần tổ chức trước đó.

