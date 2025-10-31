Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38: Đưa điện ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới

Trong khuôn khổ tuần lễ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38 (TIFF 2025) tại Nhật Bản, từ ngày 29-30/10, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Ủy ban nhân dân các địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động xúc, tiến quảng bá điện ảnh Việt Nam.

Cùng với việc khai trương gian hàng tại Hội chợ phim và truyền hình (TIFFCOM), còn có Hội thảo “Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực, vươn tầm toàn cầu” và chương trình “Việt Nam Night” nhằm điện ảnh Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là giới thiệu về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong khuôn khổ tuần lễ TIFF 2025, ngày 29/10, gian hàng quảng bá điện ảnh và du lịch Việt Nam tại Hội chợ phim và truyền hình (TIFFCOM) lần thứ 22 đã chính thức khai trương.

Tham dự sự kiện có Tiến sỹ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh; bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên cùng các lãnh đạo và thành viên của VFDA cùng sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Chia sẻ với phóng viên, Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Việt Nam có gian hàng điện ảnh chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Kể từ khi thành lập (năm 2019), VFDA đã không ngừng nỗ lực quảng bá môi trường làm phim Việt Nam ra thế giới. Việc ra mắt gian hàng độc lập tại TIFFCOM 2025 thể hiện cam kết dài hạn của VFDA trong việc nâng tầm thương hiệu điện ảnh Việt Nam thông qua hợp tác quốc tế.

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ phim và truyền hình tại Tokyo. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Với chủ đề chính là "Tiếng nói điện ảnh Việt vươn ra toàn cầu," gian hàng của Việt Nam không chỉ quảng bá sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, mà còn xúc tiến các hoạt động nhằm đưa điện ảnh Việt ra thế giới, đặc biệt là quảng bá Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026.

Tiến sỹ Ngô Phương Lan khẳng định sự tham gia của lãnh đạo địa phương vào các chương trình xúc tiến phát triển điện ảnh tại các sự kiện quốc tế có uy tín như TIFF và TIFFCOM là sự nỗ lực chung nhằm quảng bá với thế giới hình ảnh đất nước xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện thông qua việc thu hút các đoàn làm phim trong nước và nước ngoài đến với địa phương.

Sự quan tâm của các nhà làm phim Nhật Bản và quốc tế đối với điện ảnh Việt Nam đang ngày càng rộng mở. Với một liên hoan phim quốc tế hạng A như TIFF, đây là nơi điện ảnh Việt Nam có thể lan tỏa rộng rãi nhất, là cầu nối quan trọng để điện ảnh Việt Nam vươn xa hơn, khẳng định vị thế trong khu vực và thế giới.

Tham gia TIFFCOM có hàng chục gian hàng của các tổ chức điện ảnh uy tín như Korean Film Council (Hàn Quốc), Tokyo Film Commission (Nhật Bản), Warner Bros Pictures (Mỹ)...

Riêng gian hàng Việt Nam, sau khi khai trương đã thu hút gần 100 khách tham quan là các nhà hoạt động điện ảnh, nhà sản xuất phim Nhật Bản và quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gian hàng Việt Nam trưng bày nhiều nội dung nổi bật, trong đó giới thiệu về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV năm 2026; bộ chỉ số PAI, công cụ do VFDA khởi xướng từ năm 2023 nhằm đánh giá năng lực thu hút đoàn làm phim của các địa phương Việt Nam; bối cảnh quay phim của các tỉnh, thành phố của Việt Nam…

Cũng trong khuôn khổ TIFF 2025, ngày 30/10, VFDA đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực - Vươn tầm toàn cầu.”

Chủ tịch VFDA, Tiến sỹ Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Tham dự hội thảo có Tiến sỹ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; ông Nobukazu Hinata, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục văn hóa/Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Khoa học công nghệ Nhật Bản; bà Seiko Noda, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ xúc tiến điện ảnh Nhật Bản và nhiều chuyên gia trong ngành điện ảnh, nhà sản xuất, đại diện các hãng phim lớn của Nhật Bản và quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sỹ Ngô Phương Lan cho biết dù xuất phát muộn hơn nhiều nước trong khu vực, điện ảnh Việt Nam đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ và hồi phục một cách chắc chắn sau đại dịch COVID-19.

Với doanh thu phòng vé của các bộ phim Việt liên tục đạt dấu mốc ấn tượng trong những năm vừa qua, Việt Nam đã chứng tỏ là thị trường điện ảnh đầu tiên và hiện vẫn là duy nhất ở châu Á vượt qua mức doanh thu trước đại dịch COVID-19.

Về phần mình, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người có phim “Địa đạo” tham dự TIFF 2025, cho rằng việc tham dự các Liên hoan phim quốc tế chỉ là bước đầu, mục tiêu xa hơn là mang phim Việt Nam đến với khán giả quốc tế. Đây là câu chuyện phát triển thương hiệu quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh việc gắn kết các hoạt động của Liên hoan phim với những diễn đàn trao đổi học thuật sẽ góp phần tạo nên mạng lưới hợp tác sáng tạo, mở rộng không gian đối thoại và thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh khu vực.

Các khách mời tham gia thảo luận về điện ảnh Việt Nam tại Hội thảo. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sức mạnh mềm của mỗi quốc gia, góp phần thúc đẩy du lịch, đầu tư, giao lưu văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Chia sẻ cảm nghĩ về hội thảo, bà Seiko Noda, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ xúc tiến điện ảnh Nhật Bản, bày tỏ kỳ vọng các hoạt động giao lưu điện ảnh giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ góp phần thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết về lịch sử, văn hóa của hai dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sản xuất những bộ phim xuất sắc có sức lan tỏa toàn cầu.

Đồng thời kỳ vọng một không xa, tại lễ trao giải Oscar, phim Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng được đề cử như những “đối thủ thân thiện,” cùng cạnh tranh, cùng tiến bộ.

Tối cùng ngày, đã diễn ra chương trình giao lưu “Việt Nam Night,” khép lại chuỗi các hoạt động xúc tiến điện ảnh của Việt Nam tại FIFF lần thứ 38.

Sự kiện thu hút hơn 350 khách mời quốc tế, lãnh đạo cấp cao, đại diện các cơ quan văn hóa-điện ảnh Việt Nam và Nhật Bản, nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên, doanh nhân, nhà đầu tư...

Phát biểu tại sự kiện này, Chủ tịch VFDA, Tiến sỹ Ngô Phương Lan nhấn mạnh, những nỗ lực của VFDA trong việc xây dựng môi trường thuận lợi cho hợp tác điện ảnh thông qua các sáng kiến như Bộ chỉ số PAI và tổ chức DANAFF. Đồng thời gửi lời mời bạn bè quốc tế đến thành phố Đà Nẵng, dự DANAFF IV dự kiến sẽ diễn ra vào mùa Hè năm 2026.

Cũng nhân dịp này, đại diện chính quyền các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh đã gửi thông điệp đến các bạn bè và đối tác quốc tế về tiềm năng phát triển ngành công nghiệp điện ảnh của Việt Nam./.

Đề xuất bộ đo lường chính thức để đo doanh thu phim Việt trước khi ra rạp Với thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay, chuyên gia khẳng định nếu muốn đạt doanh thu trên 40 tỷ đồng, phim phải được xếp khoảng 2.000-4.000 suất/ngày trong suốt tuần đầu tiên.