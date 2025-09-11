Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV dự kiến diễn ra vào tháng 11

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3254/QĐ - BVHTTDL về việc Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là hoạt động để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học – công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã nộp hồ sơ gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực điện ảnh; đồng thời đánh dấu 55 năm Liên hoan Phim Việt Nam ra đời (1970-2025).

Với những kỳ vọng về một kỳ Liên hoan Phim thành công, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ góp phần nâng tầm vị thế của điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động điện ảnh; tạo điều kiện cho nghệ sỹ điện ảnh, những người làm công tác quản lý, đội ngũ các nhà sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến phim trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh. Liên hoan Phim còn giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam; tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sỹ, nhà làm phim với khán giả, góp phần tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu điện ảnh của công chúng.

Đồng thời, sự kiện biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo; vinh danh các nghệ sỹ điện ảnh có thành tựu nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Với chủ đề dự kiến "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới," Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV dự kiến sẽ diễn ra t ừ ngày 21-25/11/2025.

Liên hoan Phim sẽ bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như: Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Trao Giải thưởng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV; Chương trình phim dự thi gồm Phim truyện điện ảnh, Phim tài liệu, Phim khoa học, Phim hoạt hình; Chương trình toàn cảnh (Panorama), chương trình phim Việt Nam đương đại, bao gồm các phim được sản xuất trong khoảng thời gian từ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV (không nằm trong Chương trình phim dự thi); Chương trình Hội thảo với 2 chủ đề (dự kiến) "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới" và "Kinh nghiệm thu hút đoàn làm phim đến các địa phương"; Chương trình xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương; Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV;…

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch yêu cầu việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV phải tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mới mang dấu ấn sáng tạo, nhân văn, hướng thiện, giàu bản sắc văn hóa Việt, nhằm phát triển thị trường điện ảnh, tiến tới xây dựng thành công nền Công nghiệp điện ảnh Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc

Trước đó, để chuẩn bị cho việc tổ chức Liên hoan Phim, Cục Điện ảnh đã tổ chức khảo sát và làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý và hoàn thiện Đề án tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV; khảo sát thực tế một số địa điểm tổ chức hoạt động của Liên hoan Phim; tổ chức họp lấy ý kiến về đề án Liên hoan Phim;… theo đó, lãnh đạo Cục Điện ảnh và đại diện các phòng ban có liên quan đã cùng trao đổi về công tác xây dựng, hoàn thiện Đề án.

Trong đó tập trung vào các nội dung như: địa điểm tổ chức; thời gian tổ chức và nội dung các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Phim; công tác tuyên truyền, quảng bá Liên hoan Phim; nội dung phối hợp giữa các đơn vị; ý tưởng, cách thức tổ chức…./.

