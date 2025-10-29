Huyền thoại Robin Hood tái xuất màn ảnh nhỏ trong một phiên bản hoàn toàn mới

Huyền thoại Robin Hood chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ trong một phiên bản hoàn toàn mới cùng tên, khai thác nguồn gốc của người anh hùng rừng Sherwood qua góc nhìn cá nhân, chân thực và đậm chất lịch sử hơn bao giờ hết.

Trong lần tái xuất này, thay vì chiếc áo choàng xanh lục quen thuộc hay tiếng reo “cướp của người giàu, chia cho người nghèo," khán giả được dẫn tới khởi nguồn của huyền thoại - nơi Robin không phải người hùng, mà chỉ là một chàng trai người Saxon bị lịch sử dồn vào bước đường cùng.

Lấy bối cảnh nước Anh thế kỷ 12, sau cuộc chinh phạt của người Norman, bộ phim 10 tập “Robin Hood” do hai nhà làm phim John Glenn và Jonathan English thực hiện khai thác sâu mâu thuẫn giai cấp và nỗi đau của tầng lớp bị trị.

Ở đó, cung tên không chỉ là vũ khí, mà là biểu tượng của sự nổi dậy của quyền được nói thay cho những người không có tiếng nói.

Đảm nhận vai Robin Hood là Jack Patten, diễn viên 28 tuổi người Australia lần đầu vào vai nam chính. Anh thừa nhận đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội hiếm có.

Patten chia sẻ tại buổi ra mắt phim ở London (Anh): “Tôi nghĩ thế hệ nào cũng xứng đáng có một Robin Hood của riêng mình. Việc được hóa thân vào biểu tượng ấy cho thế hệ hôm nay thật tuyệt vời."

Điều thú vị là Patten chưa từng xem bất kỳ phiên bản Robin Hood nào trước đây, giúp anh thoát khỏi áp lực so sánh và mang đến một hình ảnh mới mẻ hơn.

Hai nhà sáng tạo John Glenn và Jonathan English cho biết họ muốn tạo ra một “Robin Hood nguyên bản” chưa từng thấy - không chỉ là những pha bắn cung huyền thoại mà còn là câu chuyện về nguồn gốc, về giai cấp và về con người đằng sau biểu tượng.

Nhà làm phim Jonathan English chia sẻ: “Chúng tôi muốn kể về cách Robin trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật - chuyện gì đã xảy ra với anh, với cha mẹ anh. Đây là câu chuyện về thời kỳ Norman chinh phạt nước Anh, về xung đột giai cấp - một chủ đề vẫn còn rất thời sự."

Bên cạnh Patten là Lauren McQueen trong vai Marian - con gái của lãnh chúa Norman, người chiếm đoạt đất đai nhà Robin. Sự kết hợp của họ mang lại mối tình vừa bi thương, vừa nồng nàn và cũng là mạch cảm xúc trung tâm xuyên suốt bộ phim.

Ngoài ra, “Robin Hood” còn gây chú ý với 2 diễn viên kỳ cựu: Sean Bean hóa thân thành Sheriff of Nottingham - kẻ thù không đội trời chung của Robin, và Connie Nielsen trong vai Hoàng hậu Eleanor xứ Aquitaine.

Bộ phim dự kiến chính thức lên sóng ngày 2/11 tới trên nền tảng MGM+, hứa hẹn đem đến một cái nhìn mới mẻ, dữ dội và đầy nhân tính về người anh hùng được bao thế hệ yêu điện ảnh mến mộ./.

