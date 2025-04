'Minecraft Movie' đạt doanh thu cao nhất tại phòng vé Bắc Mỹ

Bộ phim mới dựa trên trò chơi điện tử "A Minecraft Movie" của Warner Bros đã phá vỡ kỷ lục trong tuần đầu công chiếu tại các rạp chiếu phim Bắc Mỹ, thu về khoảng 157 triệu USD tiền bán vé.

Tổng doanh thu của bộ phim đã vượt xa kỳ vọng, trở thành phim có doanh thu nội địa lớn nhất trong năm.

Đây cũng là bộ phim chuyển thể thành công nhất từ trước đến nay từ một trò chơi điện tử, vượt qua doanh thu mở màn 146 triệu USD của "Super Mario Bros. Movie" năm 2023.

Với doanh thu bán vé ở nước ngoài đạt 144 triệu USD, bộ phim ước tính thu về 301 triệu USD, cao gấp đôi so với kinh phí sản xuất không hề nhỏ là 150 triệu USD, một phần nhờ vào sự phổ biến rộng rãi của trò chơi điện tử đã bán được hơn 300 triệu bản.

Nhà phân tích David A. Gross nhận định bộ phim có sức hấp dẫn đáng kể giữa các thế hệ.

Ở vị trí thứ hai, cách rất xa, là "A Working Man" của MGM, bộ phim hành động ly kỳ có sự tham gia của Jason Statham, với 7,3 triệu USD doanh thu.

Đứng thứ 3, với 6,7 triệu USD, là "The Chosen: Last Supper Part 2," tập phim mới nhất trong loạt phim về Chúa Jesus và các môn đồ của ông từ Fathom Events.

Vị trí thứ 4 thuộc về "Snow White," với 6,1 triệu USD. Và bộ phim kinh dị "The Woman in the Yard" của Universal có sự tham gia của Danielle Deadwyler đứng vị trí tiếp theo với 4,5 triệu USD./.

