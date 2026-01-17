Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử và chào mừng Đại hội Đảng XIV

Từ ngày 17-23/1/2026 tại Bắc Ninh, Cục Điện ảnh tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ ngày 17-23/1/2026 tại tỉnh Bắc Ninh, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, tổ chức tuần phim kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuần phim là hoạt động văn hóa-điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim tại tỉnh Bắc Ninh với danh sách phim được tuyển chọn riêng cho Tuần phim, Cục Điện ảnh cũng phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến một số bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước theo danh sách riêng, phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động./.