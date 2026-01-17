Đại hội XIV của Đảng: Vùng đất “phên dậu” chuyển mình sau 40 năm đổi mới

Sau 40 năm đổi mới, Lạng Sơn - vùng đất “phên dậu” của Tổ quốc đã thực sự chuyển mình. Từ một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến nay tỉnh Lạng Sơn đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế cửa khẩu của cả nước.

Hạ tầng kinh tế-xã hội, giao thông, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc xứ Lạng không ngừng được cải thiện, nâng cao... mang lại niềm tin, kỳ vọng lớn của nhân dân, xây dựng tiền đề vững chắc để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.

Hành trình vượt khó

Bước vào thời kỳ đổi mới, năm 1986, tỉnh Lạng Sơn gặp không ít khó khăn thách thức: Xuất phát điểm của tỉnh thấp, hạ tầng kinh tế-xã hội, giao thông, sản xuất chưa phát triển...

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã chung sức, đồng lòng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào đường lối đổi mới.

Tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của tỉnh, kịp thời hoạch định những chủ trương đúng đắn trong chỉ đạo thực tiễn; tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư các công trình, dự án kinh tế-xã hội; phát huy nội lực; trong đó, đặc biệt chú trọng khơi thông nền sản xuất, hợp tác, mở cửa giao thương buôn bán...

Nhờ những giải pháp đồng bộ, kịp thời, kinh tế của tỉnh liên tục phát triển, nhịp độ tăng trưởng cao.

Đến năm 1996, nền kinh tế của tỉnh có bước phát triển khá rõ rệt. Tốc độ tăng GDP (tổng sản phẩm nội địa) đạt 11,86%; trong đó, nông, lâm nghiệp tăng 7,5%, công nghiệp-xây dựng tăng 20,30%, thương mại-dịch vụ tăng 17,2%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách đạt trên 138,5 tỷ đồng. Bình quân lương thực đầu người tăng từ 235 kg (năm 1985 lên trên 250 kg năm 1996). Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí cũ) giảm từ trên 40% năm 1985 xuống còn khoảng 15% năm 1996.

Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia…

Đường dẫn vào những khu du lịch leo núi của Yên Thịnh, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (từ năm 1996 đến nay), Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào tình hình thực tế của tỉnh trên cơ sở quán triệt quan điểm: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, cùng với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội và quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên…

Nhờ cách làm linh hoạt, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, sau 40 năm đổi mới, Lạng Sơn đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập của người dân không ngừng nâng cao. Diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ rệt. Chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7/2025) hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,06%, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 3/9 tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người ước đạt 71 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt cao nhất từ trước đến nay với 18.961,4 tỷ đồng, đạt 176,6% dự toán, tăng 68% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 4.262,2 tỷ đồng, đạt 116,3% dự toán, tăng 38,7% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 13.951,5 tỷ đồng, đạt 216,3% dự toán, tăng 82,3% so với cùng kỳ.

Kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển mạnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình đạt 95,3 tỷ USD, tăng 43% so với năm 2024; trong đó, kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 7,5 tỷ USD, tăng 32,8% so với năm 2024.

Kim ngạch hàng địa phương xuất khẩu ước 183 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 8,28% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 1,36%...

Ông Nguyễn Đình Thung, 80 tuổi ở khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Tri chia sẻ, thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới (năm 1986) có thể thấy, tỉnh Lạng Sơn còn vô vàn khó khăn. Từ trung tâm thị xã Lạng Sơn về các vùng nông thôn miền núi, biên giới hệ thống giao thông đi lại khó khăn, đường về các xã nhỏ hẹp. Đời sống, sản xuất, buôn bán chưa phát triển...

Tỉnh Lạng Sơn có khoảng 4.000ha trồng na ở các xã Chi Lăng, Hữu Lũng, Cai Kinh... trong đó, xã Chi Lăng có diện tích trồng na lớn nhất với 1.400ha, năng suất đạt hơn 10 tấn/ha. Nhiều hộ trồng na có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Nhưng chỉ sau khoảng 5-10 năm, người dân đã có thể cảm nhận rõ hơn kết quả của công cuộc đổi mới qua diện mạo vùng nông thôn, đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Sản xuất phát triển mạnh, hàng hóa thông thương đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của bà con.

Và sau 40 năm đổi mới, cùng với cả nước, Lạng Sơn đã “thay da đổi thịt”. Khu vực đô thị phát triển mạnh, vùng nông thôn miền núi nhiều nơi đã trở thành những vùng quê đáng sống, xanh, sạch, đẹp, an toàn, là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước...

Trở thành trung tâm kết nối kinh tế

Tiếp tục phát huy thành quả của công cuộc đổi mới, thực hiện định hướng của Trung ương về các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phấn đấu xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành trung tâm kết nối kinh tế, một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Du khách tham quan Làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên (Lạng Sơn). (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tỉnh đặt chỉ tiêu đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 111.100 tỷ đồng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10-11%.

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương khoảng 5.000 USD. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%. Thu nội địa tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên.

Tổng vốn đầu tư xã hội cả giai đoạn 2025-2030 khoảng 250-270 nghìn tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến đạt khoảng 6 triệu lượt người, tổng thu từ khách du lịch đạt từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân hằng năm 10-11%. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,7-0,75. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 giảm 2%/năm...

Để hoàn thành các mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý giữa các ngành lĩnh vực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; trong đó, tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu thông minh; phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, xanh, an toàn và hiện đại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Lạng Sơn cũng quan tâm hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh theo hướng hiệu quả, bền vững, phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại làm cơ sở, động lực, tạo bước đột phá phát triển; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế...

Cùng với đó, tỉnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, tỉnh tăng cường quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp, mở rộng đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, do vậy ngay từ đầu năm tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các khâu đột phá phát triển; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân; xây dựng chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh quán triệt tinh thần tăng tốc phát triển ngay từ đầu nhiệm kỳ mới theo kịch bản để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm năm 2026 và bứt phá trong các năm tiếp theo./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Đại hội XIV của Đảng: Tiền đề quan trọng từ 40 năm Đổi mới Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội vượt bậc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận như một “phép màu châu Á.”