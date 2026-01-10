Giá vàng ngày 10/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Chiều phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.469,03 USD/ounce, dù vẫn đang hướng tới mức tăng hơn 3% trong cả tuần. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 2/2026 tăng 0,4% lên 4.477,70 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã lập đỉnh lịch sử 4.549,71 USD/ounce vào ngày 26/12.

Theo ông Ross Norman, nhà phân tích độc lập, giá vàng trong ba phiên gần đây chịu áp lực chốt lời, song động lực chính hiện nay đến từ sự tăng giá của đồng USD trước thời điểm công bố báo cáo việc làm của Mỹ.

Đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất gần một tháng, khi giới giao dịch theo dõi sát phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump sử dụng quyền áp đặt thuế quan khẩn cấp. Đồng USD mạnh hơn khiến vàng - vốn được định giá bằng USD - trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Về thị trường lao động, các nhà kinh tế dự báo số việc làm mới tạo trong trong tháng 12/2025 chỉ tăng khoảng 60.000 việc, trong khi tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm nhẹ từ mức 4,6% xuống 4,5%.

Giá vàng được dự báo tiếp tục chịu áp lực trong những ngày tới khi quá trình điều chỉnh danh mục định kỳ hằng năm của các chỉ số hàng hóa Bloomberg chính thức bắt đầu trong tuần này. Đây là hoạt động điều chỉnh tỷ trọng các mặt hàng nhằm bảo đảm chỉ số phản ánh sát diễn biến thị trường.

Ông Norman cho biết, một số chỉ số đang điều chỉnh lại tỷ trọng kim loại quý, trong đó có vàng, khiến giá có phần suy yếu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về yếu tố cơ bản, ông cho rằng triển vọng thị trường vẫn khá tích cực.

Ngân hàng HSBC nhận định giá vàng có thể tăng lên mức 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026, nhờ rủi ro địa chính trị gia tăng và gánh nặng nợ công ngày càng lớn.

Tại Việt Nam, sáng 10/1, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 156,30-158,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

