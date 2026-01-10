Thành lập đoàn kiểm tra chống buôn lậu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTTN về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bảo đảm cân đối cung-cầu, bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố trong đợt cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Thời gian triển khai từ ngày 9/1 đến 15/3/2026.

Theo đó, đoàn công tác sẽ kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong đợt cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và công tác bảo đảm cân đối cung-cầu, bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố.

Đoàn công tác sẽ trao đổi, hướng dẫn và kiến nghị các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm cân đối cung-cầu, bình ổn thị trường trong năm 2026 và đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo đặc thù của từng địa bàn cụ thể.

Đoàn công tác sẽ khảo sát một số điểm tập kết hàng hóa, kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh, thành phố; đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên giới (đối với một số tỉnh có cửa khẩu, biên giới).

Ngoài ra, Đoàn công tác cũng sẽ làm việc về công tác quản lý địa bàn, kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của Chi cục Quản lý thị trường địa phương đối với các cơ sở kinh doanh thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính (Hệ thống INS) và tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin các vụ việc vi phạm điển hình.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ làm việc về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trung tâm thương mại và chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và bình ổn thị trường các tỉnh, thành phố; công tác quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (số lượng, cơ chế chính sách, đề xuất, kiến nghị) và phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

Một trong những nội dung khác mà đoàn công tác sẽ làm việc với địa phương là việc xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, găm hàng, đóng cửa, tạm đóng cửa hàng không rõ lý do và chưa được sự chấp thuận của Sở Công Thương./.

Chống buôn lậu, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, không ngừng nghỉ Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, lâu dài, thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ.