Quảng Ninh kỳ vọng giá trị tăng trưởng từ tôm nuôi trong năm 2026

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu nâng tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh lên hơn 203.000 tấn; trong đó, nuôi trồng thủy sản tiếp tục được xác định là lĩnh vực chủ lực, đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển bền vững của ngành.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, ngay từ những ngày đầu năm 2026, các cơ sở nuôi trồng trên địa bàn tỉnh đã tập trung cao độ cho việc quản lý và chăm sóc.

Đặc biệt, các cơ sở nuôi tôm vụ đông đang tích cực quản lý môi trường để đảm bảo sản lượng thu hoạch trong tháng 1 và tháng 2, kịp thời cung ứng cho thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngành nông nghiệp tỉnh kỳ vọng giá trị tăng trưởng từ tôm nuôi sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu chung ngay từ quý 1.

Trong năm 2026, tỉnh định hướng sẽ mở rộng diện tích nuôi tôm thâm canh, ứng dụng công nghệ thông minh để kiểm soát chất lượng nước, thức ăn và môi trường. Phấn đấu đạt trên 30.000 tấn tôm, tăng khoảng 15% so với năm 2025.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục phát triển tôm thẻ chân trắng và tôm sú; đồng thời khuyến khích nuôi trồng các loài có giá trị kinh tế cao, giảm áp lực đối với hàu và ngao.

Tại các mô hình thực tế như Hợp tác xã Nuôi tôm công nghệ cao Cẩm Phả, việc vận hành quy trình nuôi 3 giai đoạn đã cho phép thu hoạch luân phiên hàng tháng với sản lượng bình quân khoảng 30 tấn, khẳng định hiệu quả của việc đầu tư công nghệ vào sản xuất.

Cùng với nuôi trồng nội địa, lĩnh vực nuôi biển được Quảng Ninh xác định là hướng phát triển chiến lược thông qua việc tổ chức lại không gian mặt biển.

Tính đến cuối năm 2025, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc giao khu vực biển cho hàng trăm cá nhân và hàng chục doanh nghiệp với tổng diện tích lên gần 3.000ha mặt biển.

Không gian nuôi biển năm 2026 tiếp tục được phân vùng rõ rệt, cụ thể: Vùng trong phạm vi 3 hải lý sẽ từng bước giảm quy mô, mật độ nuôi và thực hiện sắp xếp ổn định sinh kế cho người dân.

Vùng từ 3 đến 6 hải lý sẽ bố trí nuôi trồng hợp lý theo sức tải của môi trường. Vùng ngoài 6 hải lý sẽ tập trung phát triển nuôi biển công nghiệp quy mô lớn (tối thiểu từ 50ha trở lên), ứng dụng công nghệ cao.

Theo ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, hải đảo, thủy sản và kiểm ngư Quảng Ninh, các mô hình nuôi biển công nghệ cao kết hợp du lịch tại Vân Đồn, Hạ Long đang phát huy hiệu quả kép vừa tạo sinh kế bền vững, vừa bảo vệ môi trường và giá trị di sản.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh đăng ký, số hóa đối tượng nuôi trồng và ưu tiên thu hút các dự án nuôi biển hiện đại. Đây sẽ là hạt nhân dẫn dắt các chuỗi sản phẩm thủy sản chủ lực, góp phần đưa ngành thủy sản địa phương phát triển theo hướng minh bạch và bền vững.

Năm 2025, Quảng Ninh đạt tổng sản lượng thủy sản đạt trên 181.300 tấn, tăng 9,2% so với năm 2024./.

