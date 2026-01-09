Thị trường hoa, cây cảnh Tết tại TP Hồ Chí Minh khởi động sớm, sức mua dè dặt

Hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, rất nhiều tiệm kinh doanh hoa, cây cảnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã rực rỡ sắc hoa, sẵn sàng tô điểm cho ngày Tết phương Nam.

Năm nay, thị trường hoa, cây cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh khởi động sớm hơn mọi năm, dù khan hiếm về nguồn cung, sức mua còn dè dặt, nhưng giá không tăng nhiều.

Hoa, cây cảnh đổ bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Dọc theo nhiều trục giao thông lớn hướng vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, các vựa hoa, cây cảnh phục vụ Tết Bính Ngọ đã rực rỡ sắc xuân, chính thức khởi động mùa kinh doanh Tết. Từ các giỏ hoa truyền thống như cúc mâm xôi, hoa báo xuân, đến bưởi diễn, quất cảnh… đều đã được vận chuyển về, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng.

Theo tiểu thương kinh doanh cây cảnh trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay hoa Tết về sớm hơn mọi năm để thăm dò thị trường, cũng như phục vụ khách mua sớm. Thời điểm này, sức mua chưa cao, chủ yếu đi tham khảo giá trước khi quyết định mua về nhà.

Năm nay, giá chậu cúc mâm xôi dao động từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng 1 chậu, trong khi nhiều loại hoa Tết khác dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng 1 giỏ/chậu. Tùy tình hình sức mua Tết, giá có thể còn biến động.

“Nguồn hoa tiệm tôi từ nhiều tỉnh, thành, chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay hoa cúc mâm xôi có xu hướng nở sớm, nên mình tranh thủ trưng hàng, phục vụ người dân hay công ty muốn chơi Tết sớm," chị Lan, chủ một vựa cây, hoa cảnh trên đường Nguyễn Hữu Thọ cho biết.

Ngoài các loại hoa bán quanh năm, dịp này các vựa hoa, cây cảnh tập trung mạnh vào các loại hoa truyền thống phục vụ Tết, như cúc mâm xôi truyền thống, cúc mâm xôi Hàn Quốc, cúc picô, hoa giấy, hoa trạng nguyên, sống đời... Với kinh nghiệm nhiều năm, các chủ tiệm thường tư vấn rất kỹ cho khách hàng trước khi xuống tiền, đảm bảo chậu hoa sẽ nở đón Tết đúng thời điểm mong muốn.

“Khách hàng quen của chúng tôi như như quán càphê, công ty thường chơi hoa sớm, nên mình cũng tranh thủ đưa về sớm cho họ lựa chọn. Ngoài ra, chúng tôi cũng về dần để phục vụ người dân chơi hoa đúng dịp Tết Nguyên đán," chị Lê Thúy Ngân, Vựa kiểng Linh Garden, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Sắc Xuân cũng nở rộ tại “chợ hoa” trên đường Thành Thái (Thành phố Hồ Chí Minh). Tại đây, không khí chuẩn bị nguồn hàng Tết rất nhộn nhịp, người chăm sóc hoa, người vào chậu. Theo nhiều tiểu thương, dù thời tiết không thuận lợi, nhưng hoa năm nay vẫn khá đạt về lượng bông, nụ, đa dạng về chủng loại, thậm chí còn có thêm nhiều giống mới có thể phục vụ nhu cầu chơi Tết, chưng Tết đa dạng của người dân.

“Chúng tôi thường đưa hàng về từ trước Tết tây, vì nhiều người muốn chơi Tết sớm. Hiện lượng hàng khoảng 2-3 chuyến mỗi tuần, sát Tết sẽ còn tăng lên. Số lượng lớn từ 5 cặp trở lên, chúng tôi bán giá sỉ, đồng thời nhận đặt trước và giao tận nơi nếu khách hàng có nhu cầu," chị Xuân, tiệm AQ Garden, cho biết.

Nhiều tiệm cây cảnh cho biết giá một số loại hoa không tăng, trong khi một số loại khác tăng từ 20.000-30.000 đồng một chậu, chủ yếu do nguồn hàng khan hiếm.

Trong cái se lạnh của khí trời Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chậu bưởi diễn vàng ươm, thơm lừng cũng thu hút khách hàng đến đặt chỗ trước. Năm nay, lo ngại thời tiết miền Bắc thất thường nên ngay từ tháng 11, tiệm cây cảnh Phước Sinh đã đưa về hàng trăm chậu bưởi diễn, chăm sóc cho cây quen dần với khí hậu miền Nam. Chậu bưởi diễn dao động từ trên 1 triệu đến 45 triệu đồng, có thể phục vụ nhiều nhu cầu chơi, chưng Tết tại gia đình hay công ty, nhà hàng.

“Giá thành năm nay nhỉnh hơn chút đỉnh, khoảng 10-20%, nguồn hàng cũng khan hiếm hơn nhiều, phí vận chuyển cũng tăng lên. Lúc này khách lai rai, chắc từ 10 tháng chạp thị trường sẽ nhộn nhịp hơn. Cũng mong năm nay khách mua đông đúc để nhà vườn có động lực kinh doanh," chủ tiệm cảnh Phước Sang trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết.

Đi dạo một vòng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, chị Nguyễn Thu Hà (phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết thị trường hoa, cây cảnh Tết năm nay khởi động khá sớm, các loại ra vẫn đa dạng, rực rỡ và mức giá không quá biến động nhiều so với mọi năm.

“Năm nào tôi cũng đi tham khảo và mua hoa ở tuyến đường này, hiện đang đi tham quan, dự kiến qua rằm tháng chạp mới đưa về nhà chơi. Thấy hoa Tết rất rực rỡ, đẹp đấy, đặc biệt là bưởi diễn thấy trái to, sắc vàng đẹp. Năm nay thấy bà con các vùng cây cảnh vẫn chuẩn bị hàng hóa rất sôi động, có không khí Tết," chị Thu Hà chia sẻ.

Đo lường sức mua để nhập hàng

Theo nhiều chủ tiệm hoa, cây cảnh trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh), năm nay hàng Tết đưa về sớm nên sức mua hiện nay còn rất yếu, khách chủ yếu đi tham quan, tham khảo giá, chưa có nhiều khách chốt đơn.

Anh Sang, chủ tiệm cây cảnh Phước Sang cho biết, năm nay số lượng chậu bưởi diễn đưa về tương đương mọi năm, trong đó lượng khách quen đã chiếm khoảng 20-30%. Tuy nhiên, thị trường năm nay là một ẩn số, nhiều chủ tiệm đang rất “thấp thỏm” vào sức mua.

“Bưởi diễn thường có giá cao nên khách hàng hạn chế. Năm nay mình đánh cược với thị trường, cố gắng chăm sóc cho chậu cây thật đẹp chờ Tết. Như mọi năm, sát Tết mà bán không hết, hoặc là mình đem tặng, hoặc là sẽ bán rẻ cho bà con chơi Tết," anh Sang cho biết.

Rất nhiều tiệm cây cảnh khác cũng thăm dò thị trường, bán đến đâu, đặt hàng đến đó, tránh tình trạng ế ẩm. Cũng giống như nhiều ngành nghề khác, các chủ tiệm cho rằng, tình hình thắt lưng buộc bụng năm nay có thể ảnh hưởng đến sức mua sắm, chơi Tết.

“Rất khó dự đoán sức mua năm nay trong bối cảnh thiên tai, bão gió, ảnh hưởng đến kinh tế chung của cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhu cầu chưng hoa, chơi hoa ngày Tết vẫn là truyền thống, là văn hóa của mỗi gia đình. Vì vậy, chúng tôi tập trung đưa về nhiều giỏ hoa, chậu hoa có giá bình dân hơn, chăm sóc cho hoa nở đều, đẹp để phục vụ người dân, mong sức mua sẽ sôi động trong khoảng 2 tuần trước Tết," anh Trường, chủ tiệm cây cảnh Tết trên đường Phạm Văn Đồng (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết.

Trong khi đó, ông Tăng Trọng Đức (phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ dù kinh tế khó khăn, ngày Tết không thể thiếu hoa, cây cảnh Tết, tạo không khí vui tươi, rực rỡ để năm mới thêm may mắn, thuận lợi. Gia đình ông Đức thường trích một khoản cố định hàng năm để mua sắm cây hoa Tết.

Từ nhiều vùng sản xuất, hoa, cây cảnh đã tấp nập đổ về Thành phố Hồ Chí Minh, báo hiệu một mùa xuân rực rỡ sắp tới. Dù thị trường khởi động trong bối cảnh thận trọng, nhiều nhà vườn, thương lái và tiệm cây, hoa cảnh vẫn tập trung chăm sóc hoa, cây cảnh, hứa hẹn mang đến một không gian rực rỡ và kỳ vọng vào một mùa Tết sôi động sắp tới./.

