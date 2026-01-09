Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index lùi về mốc 1.856 điểm

Áp lực chốt lời gia tăng trong phiên sáng khiến thị trường nhanh chóng hạ nhiệt sau nhịp tăng trước đó. VN-Index dao động quanh mốc tham chiếu với diễn biến phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành; trong đó, năng lượng và ngân hàng giữ nhịp thị trường, còn bất động sản tiếp tục gây sức ép điều chỉnh.

Cuối phiên sáng 9/1, chỉ số dừng ngay trên mốc tham chiếu, tại 1.856,23 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,24%, xuống 248,5 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng dần về bên bán với 390 mã giảm và 311 mã tăng.

Diễn biến phân hóa thể hiện rõ ở nhóm cổ phiếu trụ. Trong khi VCB, BID và GAS đóng vai trò nâng đỡ, giúp VN-Index giữ được sắc xanh với mức đóng góp hơn 10 điểm, thì áp lực điều chỉnh từ VHM, VIC và VJC lấy đi khoảng 7 điểm, khiến chỉ số khó tạo đà bứt phá rõ rệt.

Theo nhóm ngành, năng lượng tiếp tục là điểm sáng trong phiên sáng khi dòng tiền duy trì tích cực tại nhiều cổ phiếu như BSR tăng 5,65%, PLX tăng 1,2%, MVB tăng 5,26%, PVP tăng 5,5% và GSP tăng 1,88%.

Bên cạnh đó, các nhóm dịch vụ truyền thông, công nghệ thông tin và tiện ích cũng ghi nhận mức tăng nổi bật với sự đóng góp của nhiều cổ phiếu đầu ngành như CTR tăng trần, VGI tăng 11,65%, VTK tăng 11,64%, MFS tăng 11,92%; FPT tăng 2,07%, CMG tăng 3,03%; GAS tăng 4,15%, POW tăng 2,14% và BWE tăng 1,9%.

Chỉ số ngành tài chính tăng khoảng 1% nhưng bức tranh phân hóa khá rõ. Nhóm ngân hàng với các mã như VCB, BID, CTG, TCB, MBB và SHB tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường, trong khi nhiều cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực chốt lời mạnh, tiêu biểu là VIX, TCX, SHS, VND, DSC và AAS.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm gây sức ép điều chỉnh lớn nhất trong phiên sáng với hàng loạt cổ phiếu giảm sâu như VHM giảm 3,95%, VRE giảm 3,48%, KDH giảm 5,08%, NVL giảm 3,76%, CEO giảm 7,43%, DIG giảm 4,12%, PDR giảm 3,78%, TCH giảm 6,14%, NLG giảm 3,76% và HDC giảm 3,21%.

Nếu loại trừ ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu Vingroup, bất động sản vẫn là một trong những nhóm suy yếu rõ nét thời gian qua khi nhiều mã tiếp tục dò tìm vùng đáy mới. Dù vậy, bất động sản khu công nghiệp đi ngược xu hướng chung với sắc xanh tại KBC tăng 3,09%, IDC tăng 3,69%, SZC tăng 2,68%, SIP tăng 2,95% và LHG tăng 0,85%.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng khoảng 400 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên sáng. Ở chiều mua, dòng vốn ngoại tập trung vào các cổ phiếu trụ như VHM, VCB, BID, TCB và BSR. Ngược lại, GMD và VIX là hai mã chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt khoảng 172 tỷ đồng và 122 tỷ đồng./.

