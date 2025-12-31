Thị trường châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch cuối cùng của 2025

Các thị trường chứng khoán lớn ở châu Á như Tokyo và Seoul đóng cửa nghỉ Năm Mới phiên 31/12 trong khi các thị trường còn mở cửa diễn biến trái chiều. Tổng kết lại năm qua, các thị trường ở châu Á đã có một năm khởi sắc.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,5% vào đầu phiên, xuống 25.715,16 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng gần 0,1%, lên 3.966,39 điểm. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Sydney giảm 0,1%, xuống 8.706,4 điểm.

Thị trường chứng khoán Tokyo dự kiến đóng cửa nghỉ Năm Mới vào ngày 1/1 và 2/1, và sẽ mở cửa trở lại vào ngày 5/1. Tại Hàn Quốc, thị trường dự kiến đóng cửa ngày 1/1.

Yếu tố có tác động đến diễn biến của các thị trường phiên cuối năm này là số liệu chính thức cho thấy hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã tăng nhẹ trong tháng 12/2025, một điểm sáng trong bối cảnh cuối năm ảm đạm đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong năm qua, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã tăng hơn 75% và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 26%.

Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm nay là động lực chính thúc đẩy các thị trường toàn cầu, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ nhờ lượng tiền khổng lồ được bơm vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Biên bản cuộc họp chính sách gần đây của Fed vào tháng 12/2025 cho thấy hầu hết các quan chức đều cho rằng việc cắt giảm lãi suất trong tương lai là phù hợp, nếu lạm phát giảm dần như dự kiến.

Tại Việt Nam, trong phiên sáng 31/12, chỉ số VN-Index tăng 4,6 điểm, hay 0,26% lên 1.771,5 điểm. HNX-Index giảm 0,24 điểm, 0,1%, xuống 250,26 điểm./.

