Chứng khoán Mỹ giảm do nhà đầu tư thận trọng chờ đợi biên bản họp của Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/12 khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời trước thời điểm kết thúc một năm tăng trưởng mạnh, trong bối cảnh tâm lý né rủi ro xuất hiện trên thị trường.

Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones giảm 0,5% xuống 48.461,93 điểm, S&P 500 giảm 0,4% xuống 6.905,74 điểm, còn Nasdaq giảm 0,5% xuống 23.474,35 điểm.

Diễn biến trên Phố Wall phản ánh tâm lý né tránh rủi ro của nhà đầu tư, trong bối cảnh giá bạc lao dốc mạnh sau chuỗi tăng giá kỷ lục, qua đó kéo theo xu hướng thận trọng trên các thị trường khác.

Theo ông Sam Stovall, chuyên gia của CFRA Research, hoạt động chốt lời - đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ lớn, là nguyên nhân chính khiến thị trường đi xuống. Ông cho rằng nhà đầu tư đang điều chỉnh danh mục đầu tư nhằm chuẩn bị bước sang năm 2026.

Chuyên gia Victoria Scholar tại Interactive Investor nhận định rằng những lo ngại về cổ phiếu công nghệ định giá quá cao và bong bóng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục chi phối thị trường trong năm tới.

Trong khi đó, chuyên gia Kathleen Brooks tại XTB cho rằng đợt bán tháo trên thị trường bạc đang dẫn đến tâm lý né rủi ro chung trên các thị trường khác, bao gồm thị trường chứng khoán.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi sát biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố vào thứ Ba (30/12), nhằm tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong năm 2026. Triển vọng cắt giảm lãi suất đã góp phần đưa thị trường chứng khoán thế giới lên nhiều mức cao kỷ lục trong năm nay, giúp bù đắp lo ngại về cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ bị định giá quá cao.

Tại Việt Nam, chốt phiên 29/12, chỉ số VN-Index tăng hơn 25 điểm, lên 1.754,84 điểm, HNX-Index tăng 0,93 điểm lên 120,21 điểm./.

