Chứng khoán Việt Nam ngày 29/12: Sắc xanh lan tỏa, VN-Index bật tăng 25 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 29/12 khởi sắc rõ nét khi VN-Index tăng hơn 25 điểm, đóng cửa trên mốc 1.750 điểm. Sắc xanh lan tỏa hầu hết các nhóm ngành, trong đó bất động sản, năng lượng và tiện ích đóng vai trò dẫn dắt.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/12, VN-Index tăng hơn 25 điểm, lên 1.754,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 681,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 22.165,3 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 189 mã tăng giá, 126 mã giảm giá và 59 mã đi ngang.

Trên sàn UPCOM, UPCOM-Index tăng 0,69 điểm lên 251,22 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 59,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.299,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 54 mã giảm giá và 66 mã đi ngang.

Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,93 điểm lên 120,21 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 45 triệu cổ phiếu, tương ứng 614,4 tỷ đồng. Toàn sàn HNX có 161 mã tăng giá, 89 mã giảm giá và 75 mã đi ngang.

Diễn biến phiên chiều cho thấy lợi thế nghiêng về bên mua, giúp VN-Index liên tục bứt phá. Các mã VIC, VHM, GAS và GEE là những cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index.

Ở chiều ngược lại, HPG, VPB, TCX và SHB chịu áp lực bán nhưng mức tác động không đáng kể.Trên sàn HNX, chỉ số cũng có diễn biến khá lạc quan nhờ sự hỗ trợ của các mã PVS tăng 4,15%, PVI tăng 2,54%, KSV tăng 2,59% và CEO tăng 1,8%.

Xét theo nhóm ngành, sắc xanh bao phủ hầu hết các lĩnh vực. Ngành bất động sản là nhóm tăng mạnh nhất thị trường, chủ yếu đến từ các mã VIC tăng 3,03%, VHM tăng kịch trần 7%, VRE tăng 3,75% và NVL tăng 6,79%.

Theo sau là ngành năng lượng và ngành tiện ích. Nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng tích cực như BSR tăng 2,77%, PVD tăng 4,2%, PVS tăng 4,15%, PLX tăng 2,67%, GAS tăng 6,52%, BWE tăng 6,9%, POW tăng 1,56% và NT2 tăng 1,24%.

Ở chiều ngược lại, ngành chăm sóc sức khỏe là nhóm duy nhất giảm điểm, chủ yếu do các mã DCL giảm 2,47%, TNH giảm 0,43%, DVM giảm 1,67% và DTP giảm 2,12%.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 87 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã BWE, VIC, VHM và HDB. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 2,9 tỷ đồng, chủ yếu tại các mã SHS, PVS, MBS và HLD.

Phiên tăng điểm mạnh ngày 29/12 cho thấy xu hướng tích cực của thị trường tiếp tục được củng cố, khi dòng tiền lan tỏa và tập trung vào các nhóm ngành dẫn dắt. Việc VN-Index duy trì đà tăng và đóng cửa ở mức cao phản ánh tâm lý nhà đầu tư ổn định và lực cầu giữ vai trò chủ đạo.

Trong ngắn hạn, diễn biến thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục thuận lợi, dù nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát diễn biến dòng tiền và hoạt động của khối ngoại để có chiến lược phù hợp./.

