Chứng khoán châu Âu lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ

Sáng 29/12, chỉ số chứng khoán chủ chốt của châu Âu đã chạm mức cao kỷ lục ngay khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Boxing Day. Tâm lý hứng khởi của các nhà đầu tư được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu tài nguyên, bất chấp những biến động trái chiều ở các lĩnh vực khác.

Vào lúc 08h20 GMT, tức 15h20 cùng ngày theo giờ Việt Nam, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng nhẹ 0,02%, lên mức 588,71 điểm. Trước đó trong cùng phiên, chỉ số này đã có lúc vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 589,61 điểm.

Tại các thị trường lớn trong khu vực, DAX của Đức giảm 0,2%, FTSE 100 của Anh và CAC của Pháp 40 đi ngang.

Khai khoáng và tài nguyên là nhóm cổ phiếu dẫn đầu đà tăng với mức tăng 0,7%, nhờ sự khởi sắc của giá kim loại quý trên thị trường thế giới.

Trong khi đó, ngành công nghệ và y tế tiếp tục là bệ đỡ quan trọng giúp duy trì sắc xanh cho thị trường chung. Quốc phòng và hàng không vũ trụ ghi nhận mức giảm đáng kể 1,3%.

Nguyên nhân bắt nguồn từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/12, cho biết ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đang “đến gần” hơn với một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột giữa Kiev và Moskva.

Trong tuần giao dịch ngắn hạn do kỳ nghỉ lễ, sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn vào việc công bố biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed - Ngân hàng trung ương) vào ngày 30/12.

Hiện tại, đang có sự chênh lệch giữa dự báo của Fed và kỳ vọng của thị trường. Fed dự kiến chỉ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới, trong khi các nhà giao dịch đang đặt cược vào ít nhất hai đợt cắt giảm và kỳ vọng Chủ tịch Fed tiếp theo sẽ có quan điểm nới lỏng chính sách tiền tệ hơn./.

