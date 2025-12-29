Multimedia
Hàng nghìn khán giả tức giận bỏ về vì đêm nhạc ở Hà Nội bị hủy đột ngột

Tối 28/12, đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" tại Hà Nội đã gây ra làn sóng bất bình dữ dội khi bất ngờ thông báo hủy chương trình ngay sát giờ diễn.

Bản tin 60s ngày 29/12/2025 gồm những nội dung sau:

Thêm công an, bộ đội, lao động thời vụ bị khấu trừ lương nếu không nộp phạt hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh “chơi lớn” với loạt ưu đãi đặc biệt để hút khách dịp Tết Dương lịch 2026.

Hưng Yên đề xuất loạt dự án hạ tầng tầm vóc quốc tế.

Mạng xã hội sẽ bị cấm yêu cầu người dùng cung cấp ảnh Căn cước công dân từ năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ quan trọng về viễn cảnh hòa bình Ukraine.

Nga tuyên bố ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan.

Triều Tiên thừa nhận phát triển lực lượng hạt nhân "không giới hạn"./.

#Bộ đội #xử phạt vi phạm hành chính #khấu trừ thu nhập #Về đây bốn cánh chim trời #show âm nhạc #hủy show #Tết Dương lịch 2026 #xe bus #metro #Hưng Yên #sân bay Quốc tế Hưng Yên #CCCD #mạng xã hội #Tổng thống Trump #Xung đột Nga-Ukraine #Đài Loan #Hạt nhân Triều Tiên #Kim Jong Un #Putin

