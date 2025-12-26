Kinh tế
"Món quà" Giáng sinh đắt nhất nhì lịch sử nước Mỹ

Giải độc đắc Powerball tăng lên 1,7 tỷ USD ngay trước kỳ quay Giáng sinh, đánh dấu một trong những mùa lễ hội hiếm hoi nước Mỹ có người trúng giải.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

"Món quà" Giáng sinh đắt nhất nhì lịch sử nước Mỹ

Tiền thưởng mùa Đông của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

Trung Quốc lên tiếng về thỏa thuận của TikTok tại Mỹ

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
