Các quỹ đầu tư toàn cầu trở lại Đông Nam Á trong làn sóng dịch chuyển vốn mới

Theo Japan Times, dòng vốn toàn cầu đang quay trở lại thị trường chứng khoán Đông Nam Á trong tháng này, đưa khu vực này trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất của nền tài chính toàn cầu năm 2026.

Được thu hút bởi định giá thấp và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư, các quỹ nước ngoài đã rót 337 triệu USD vào các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á trong tháng 12/2025 - dự kiến sẽ là mức cao nhất kể từ tháng 9/2024.

Thị trường Indonesia và Thái Lan dẫn đầu trong việc thu hút các nhà đầu tư quay trở lại sau khi họ bán tháo cổ phiếu khu vực trong 10 trong số 11 tháng trước đó. Nhìn chung, dòng vốn chảy ra trong năm 2025 vẫn ở mức khoảng 15 tỷ USD.

Bên cạnh định giá hợp lý, khối này đang thu hút các nhà quản lý quỹ muốn tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho việc đầu tư quá nhiều vào cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Christopher Wong, chiến lược gia danh mục đầu tư tại Fidelity International, cho biết: “ASEAN sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu chung của các nhà đầu tư muốn mở rộng danh mục đầu tư ra khỏi Mỹ và khỏi những khu vực quá đông đúc như AI.”

Ông nói thêm rằng các thị trường ASEAN có “những động lực tăng trưởng rất khác nhau.”

Một số thị trường ASEAN cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu khỏi Trung Quốc và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến cắt giảm lãi suất.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ việc FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Triển vọng lợi nhuận tại các thị trường như Indonesia, Việt Nam và Philippines đang được cải thiện, nhờ các kế hoạch chi tiêu tài chính lớn của chính phủ nhằm củng cố cơ sở hạ tầng và thúc đẩy nhu cầu hộ gia đình, cũng như bối cảnh chính sách tiền tệ thuận lợi ở một số quốc gia.

Theo các nhà phân tích, nếu tỷ trọng đầu tư nước ngoài quay trở lại mức trung bình của ba năm qua, thị trường Đông Nam Á nói chung có thể chứng kiến dòng vốn chảy vào tiềm năng lên tới 20 tỷ USD./.

Giải mã kênh đầu tư 2026: Cơ hội từ chứng khoán, bất động sản đến tài sản số Thị trường tài sản chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ, từ chứng khoán có vốn hóa tương đương hơn 100% GDP, bất động sản trên đà phục hồi cùng sự trỗi dậy của tài sản số, tạo ra một “bức tranh” đầu tư đa sắc màu.