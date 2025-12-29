Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2025 ngành Ngoại giao

Trong bối cảnh mới, Thủ tướng yêu cầu ngành Ngoại giao phát huy vai trò “tiên phong, trọng yếu, thường xuyên,” đưa chiến lược đối ngoại toàn diện lên tầm cao mới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chiều 29/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Ngoại giao.

Tham dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương.

Năm 2025, công tác đối ngoại khép lại nhiệm kỳ Đại hội XIII với những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Ngành Ngoại giao đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược, nâng tầm quan hệ với các đối tác chủ chốt, láng giềng và các nước lớn, giúp bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa."

Điểm nổi bật là hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra sôi động với 75 hoạt động của lãnh đạo chủ chốt (tăng 1,5 lần so với năm 2024). Việt Nam khẳng định vị thế quốc tế qua việc tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị P4G và tái cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Đặc biệt, công tác xây dựng ngành ghi nhận bước đột phá về tinh gọn bộ máy: giảm 17 đầu mối, mở mới 5 cơ quan đại diện (nâng tổng số lên 99 cơ quan).

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương ngành Ngoại giao đã vượt qua "những cơn gió ngược" của thời đại để đạt được thành tựu vang dội, tóm tắt qua 24 từ khóa: “Bộ máy tinh gọn, thích ứng kịp thời, sáng tạo hiệu quả, hợp tác mở rộng, vị thế nâng cao, kiến tạo phát triển.”

Trong bối cảnh mới, Thủ tướng yêu cầu ngành Ngoại giao phải phát huy vai trò “tiên phong, trọng yếu, thường xuyên,” đưa chiến lược đối ngoại toàn diện lên tầm cao mới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thủ tướng quán triệt phương châm hành động mới: “Tham mưu chính xác, thích ứng linh hoạt, xoay chuyển kịp thời, chuyển đổi hiệu quả, trách nhiệm cộng đồng, ổn định phát triển.”

Thủ tướng kỳ vọng mỗi cán bộ ngoại giao phải rèn luyện bản lĩnh qua 24 chữ vàng: “Trung thành, tận tụy; tự tin, sáng tạo; bản lĩnh, linh hoạt; đàm phán thuyết phục; hiệu quả hàng đầu; Tổ quốc trên hết.”

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu về Điều ước quốc tế, đánh giá bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quản lý dữ liệu pháp lý quốc tế của Việt Nam./.