Quyền Bộ trưởng Công Thương làm thành viên Ban Chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2816/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, thành viên Ban Chỉ đạo, thay ông Nguyễn Hồng Diên.

Trước đó, ngày 18/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2748/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, đồng thời giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô./.

Phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô Chiều 29/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.