Thường trực Ban Bí thư: Chuyển đổi số trong Đảng đảm bảo giảm kinh phí

Sáng 29/12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tham dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, kết nối trực tuyến đến 3.213 điểm cầu trong cả nước.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng có các ông: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đưa vào sử dụng 109/156 quy trình

Trình bày báo cáo tóm tắt công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Sau một năm triển khai Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo Quyết định số 204-QĐ/TW, công tác chuyển đổi số đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tính đến 25/12/2025, Ban Chỉ đạo đã giao 309 nhiệm vụ, trong đó: 189 nhiệm vụ đã hoàn thành (61%); 93 nhiệm vụ đang thực hiện theo tiến độ (30%); 27 nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn (9%).

Công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trên các trụ cột: thể chế, quy trình nghiệp vụ, hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số dùng chung, dữ liệu, an toàn thông tin và nguồn lực.

Cụ thể, các cơ quan Đảng ở Trung ương đã ban hành 36 văn bản quan trọng về chuyển đổi số, hình thành khung pháp lý tương đối đầy đủ, thống nhất để triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống.

Hạ tầng số của các cơ quan Đảng được đầu tư đồng bộ, nâng cấp trung tâm dữ liệu, đường truyền, máy chủ và thiết bị mạng, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn và khả năng mở rộng. Đến hết năm 2025, mạng máy tính chuyên dùng có bảo mật đã kết nối tới 100% cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm gửi, nhận văn bản an toàn, thông suốt; đồng thời mở rộng kết nối với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Về nền tảng số-hệ thống thông tin dùng chung, các ban Đảng ở Trung ương đã tổ chức rà soát, xác định cần tái cấu trúc tổng cộng 156 quy trình nghiệp vụ lõi. Năm 2025, đã hoàn thành xây dựng, triển khai và đưa vào sử dụng 109/156 quy trình, 47 quy trình còn lại đang tiếp tục rà soát, số hóa và hoàn thành trong quý 1/2026.

Một số nền tảng điển hình đã ứng dụng và mang lại hiệu quả như: Sổ tay đảng viên điện tử; Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành chuẩn hóa giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2; Hệ thống điều hành tác nghiệp được triển khai toàn quốc với 176.907 tài khoản, duy trì trên 160.000 lượt truy cập/ngày; Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương được phát triển trên nền tảng phần mềm theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW…

Đảm bảo xử lý công việc hiệu quả, quy trình làm việc hiện đại hơn

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Cẩm Tú chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ còn chậm, cần quyết tâm nỗ lực hoàn thành sớm.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh năm 2025 là năm khởi động, năm 2026, các cơ quan Đảng cần thực hiện "hành động đột phá, lan tỏa kết quả" làm phương châm hành động; quán triệt, cụ thể hóa nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào ngày 25/12 vừa qua; trong đó có 7 định hướng, thể hiện những nội dung, quan điểm chỉ đạo rất quan trọng và sâu sắc.

Theo ông Trần Cẩm Tú, điều quyết định là năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật hành động và kết quả đầu ra. Trên tinh thần đó, các ngành, cơ quan, đơn vị cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, từ "có làm sang làm đến nơi đến chốn," theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Với đề án đã được xây dựng, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các cơ quan Đảng Trung ương phải kịp thời cụ thể hóa hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 trước ngày 10/1/2026. Đây là cơ sở để Ban Chỉ đạo cập nhật theo dõi chỉ đạo thực hiện.

Đối với nhiệm vụ công tác phát triển nền tảng số, ứng dụng dùng chung phải đặt trọng tâm là tổ chức đảng, đảng viên. Trên cơ sở đó xây dựng các nền tảng dùng chung về công tác xây dựng, quản lý, điều hành, giám sát; cần định hướng đầu tư, triển khai hệ thống tập trung tại Trung ương sau đó phân cấp, phân bổ cho địa phương sử dụng, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, liên thông, liên kết, tránh tình trạng đầu tư trùng dẫm, lãng phí hoặc đầu tư theo hệ thống riêng lẻ, khó kết nối.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt việc triển khai nhiều phần mềm, hệ thống thông tin khi chưa đầy đủ cơ sở để triển khai, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không sát thực tiễn và thiếu quy chế quản lý, vận hành; xây dựng quy chế phân định rõ cơ quan quản lý vận hành, cơ quan chịu trách nhiệm sử dụng gắn với việc theo dõi, giám sát ứng dụng và hiệu quả mang lại.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và định kỳ báo cáo với Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong quý 1/2026 tập trung các nguồn lực cho hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là trung tâm dữ liệu của Đảng, của cơ quan Đảng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, đảm bảo đủ tài nguyên cho các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, tin cậy, an toàn và sẵn sàng liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Các cơ quan Đảng ở địa phương chủ động ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư trang bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo băng thông, đường truyền và các thiết bị đầu cuối đồng bộ để cán bộ, đảng viên có công cụ, thiết bị làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Cùng với đó, rà soát sớm trong quý 2/2026 để sau đó triển khai tập trung đầu tư thực hiện phương án dùng chung hạ tầng, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Nhấn mạnh nội dung này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình; khẩn trương, rà soát, tham mưu, ban hành kịp thời các quy định hoàn chỉnh, quy trình nghiệp vụ chuyên môn chuyển đổi số để tạo hành lang pháp lý và nền tảng chuẩn hoá chuyển đổi số.

Ông Trần Cẩm Tú nêu yêu cầu phải xây dựng cơ chế đánh giá định lượng tiến độ, kết quả, hiệu quả việc thực hiện chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả chuyển đổi số trong Đảng đảm bảo giảm kinh phí, giảm công sức, xử lý công việc hiệu quả hơn, kịp thời hơn, quy trình thực hiện phải hiện đại hơn.

Nhấn mạnh trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn khách quan, yếu tố đặc thù, đặc trưng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị đẩy nhanh số hóa hồ sơ, tài liệu, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, sớm hình thành kho dữ liệu tập trung, nhất là dữ liệu chuyên ngành của tổ chức đảng, đảng viên, của cơ quan kiểm tra, giám sát, nội chính, tuyên giáo, dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, viện kiểm sát, tòa án, các cơ quan Đảng Trung ương, địa phương phải gửi, nhận, xử lý hồ sơ điện tử toàn trình và hoàn thành công tác số hoá hồ sơ, tài liệu vào ngày 30/6/2026.

Nêu quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch, Thường trực Ban Bí thư cho rằng không có số hóa tài liệu, dữ liệu thì không thể nói tới kinh tế số, chính quyền số, công dân số... Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, chủ quyền số, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương quán triệt, triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị và kế hoạch tổng thể của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị đẩy mạnh hợp tác công tư trong chuyển đổi số, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn kinh phí cho chuyển đổi số phải được thực hiện đúng quy định, tránh lãng phí nhưng phải giải ngân quyết liệt.../.

