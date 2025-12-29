Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Tăng trưởng tín dụng đạt gần 18%

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tại họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến 24/12/2025 đạt 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với đầu năm và tăng 19,41% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến, cả năm 2025, tín dụng tăng gần 19%.

Phó Thống đốc nhận định đây là mức tăng trưởng khá so với các năm trước, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất-kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Về cơ cấu tín dụng, số liệu đến cuối tháng 10 cho thấy ngành nông-lâm-thủy sản chiếm khoảng 6,15% tổng dư nợ; Ngành công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 12,35%; ngành xây dựng khoảng 7,47%, trong đó cũng đã có các cái công trình, dự án lớn trọng điểm các ngành đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư trong cái ngành xây dựng này. Và chiếm tỷ trọng lớn nhất là ngành bán buôn, bán lẻ thì là chiếm 22,24% tổng dư nợ.

Cùng với đó các lĩnh vực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì đều có xu hướng tích cực. Số liệu cuối tháng 10 cho thấy tăng trưởng lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng 22,42%; lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 19,74%.

Về tốc độ tăng trưởng thì hai lĩnh vực là công nghiệp hỗ trợ thì là tăng đến 27,46% và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì tăng là 30,36%.

Về điều hành lãi suất, Phó Thống đốc cho biết Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp, qua đó có điều kiện để hỗ trợ nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước thường xuyên chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay; sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Kết quả, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm, doanh nghiệp và người dân đang tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp hơn trước đây.

Trong điều hành tỷ giá, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của Chính quyền Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND) và bán can thiệp ngoại tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cũng cho biết thời gian tới, tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức, rủi ro, bất định gia tăng; trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao.

Ngân hàng Nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng; thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng./.

