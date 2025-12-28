VietinBank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên hơn 77.600 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG) thông báo thay đổi số lượng có quyền biểu quyết từ gần 5,4 tỷ lên gần 7,8 tỷ cổ phiếu, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016, qua đó chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 77.669 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng vốn là 44,6%.

Cụ thể, ngân hàng đã phân phối gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 55.846 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 44,63% (cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu được nhận gần 4,5 triệu cổ phiếu mới). Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 27.990 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

VietinBank cho biết vốn điều lệ là cơ sở để xác định giới hạn đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn, cơ sở xác định giới hạn cấp tín dụng. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là điều kiện tiên quyết để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng giới hạn cấp tín dụng, giới hạn đầu tư.

Từ đó tăng cường khả năng cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần thúc đấy tăng trưởng của nền kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô như định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Theo VietinBank vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của VietinBank với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Vốn tăng thêm được sử dụng cho một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác của VietinBank.

Ngoài kế hoạch tăng vốn trên, trước đó, ngân hàng còn kế hoạch tăng vốn điều lệ qua phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2023 (12.565 tỷ) và năm 2024 (gần 15.600 tỷ). Nếu triển khai xong tất cả các kế hoạch nêu trên, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên hơn 105.000 tỷ đồng./.

