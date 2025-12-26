Đảng ủy VietinBank được vinh danh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Tối 25/12/2025 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" với chủ đề Việt Nam thịnh vượng - Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Đảng uỷ Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vinh dự và tự hào là 1 trong 26 tập thể, cá nhân trên toàn quốc được vinh danh tại chương trình.

Chương trình vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương.

Đảng ủy VietinBank vinh dự và tự hào là 1 trong 26 tập thể, cá nhân trên toàn quốc được vinh danh là điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, ông Lý Thanh Thảo - Phó Bí thư Thường trực đã thay mặt Đảng ủy VietinBank lên sân khấu nhận Chứng nhận vinh danh tập thể điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa to lớn và sâu sắc, khẳng định sự bền bỉ, sáng tạo, xuyên suốt của Đảng uỷ VietinBank trong lãnh đạo tổ chức triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chụp ảnh cùng các điển hình tiêu biểu.

Là minh chứng sinh động cho việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của VietinBank; thể hiện khát vọng cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động VietinBank trong nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng Ngân hàng phát triển nhanh, mạnh, bền vững; kiến tạo những giá trị mới; phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới Đảng ủy VietinBank tiếp tục đẩy mạnh triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, bền vững, thiết thực; qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống nhằm tiếp tục phát huy vai trò của một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu, tiên phong trong dẫn dắt dòng vốn cho phát triển kinh tế, thực thi hiệu quả các chính sách tiền tệ Quốc gia; góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

