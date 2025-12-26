SHB được vinh danh tốp 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) được vinh danh trong tốp 10 doanh nghiệp thực thi môi trường-xã hội-quản trị (ESG) toàn diện nổi bật tại Vietnam ESG Awards 2025. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và chiến lược dài hạn của SHB trong việc thực thi các tiêu chí ESG hướng tới phát triển bền vững và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Vietnam ESG Awards do Báo Dân trí tổ chức là giải thưởng tiên phong nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức và địa phương tiêu biểu trong việc triển khai ESG tại Việt Nam. Giải thưởng không chỉ ghi nhận các sáng kiến và thành tựu nổi bật trong thực hành ESG, mà còn khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh doanh bền vững, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Tốp 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật tôn vinh những doanh nghiệp triển khai ESG đồng bộ, hài hòa và thực chất trên cả 3 trụ cột môi trường - xã hội - quản trị, với chiến lược dài hạn và kết quả có thể ghi nhận.

Việc SHB được vinh danh trong tốp 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật cho thấy sự ghi nhận của hội đồng chuyên môn và cộng đồng đối với những nỗ lực toàn diện của ngân hàng trong việc tích hợp ESG vào chiến lược phát triển. Trong thời gian qua, SHB đã tích cực triển khai các chương trình tài chính xanh, thúc đẩy tín dụng bền vững, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời chú trọng đến trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động vì cộng đồng, giáo dục và an sinh xã hội.

“Với SHB, ESG không chỉ là bộ tiêu chí đánh giá, mà là kim chỉ nam xuyên suốt trong chiến lược phát triển bền vững và dài hạn, gắn liền với triết lý kinh doanh lấy con người làm trung tâm, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Giải thưởng này là cột mốc quan trọng, đồng thời cũng là động lực để SHB tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và nâng tầm các chuẩn mực ESG trong toàn hệ thống. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội trong hành trình hướng tới một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững,” đại diện SHB chia sẻ.

“Xanh hóa” để phát triển bền vững

Trong hành trình phát triển, SHB luôn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả. Ngân hàng đã sớm dành nhiều nguồn lực để nghiên cứu và vận hành theo các tiêu chuẩn ESG.

Ngay trong nội bộ, quá trình “xanh hóa” diễn ra mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ lãnh đạo đến nhân viên. SHB triển khai các biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng và tài nguyên tại các chi nhánh, văn phòng giao dịch như sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, nước và giảm thiểu rác thải. Ngân hàng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm thiểu sử dụng giấy và tài nguyên; áp dụng hệ thống quản lý điện tử trong vận hành nội bộ.

Bên cạnh đó, SHB từng bước tích hợp các yếu tố quản lý rủi ro môi trường - xã hội vào hoạt động tín dụng, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án xanh, năng lượng tái tạo, sản xuất sạch và thân thiện với môi trường.

Từ nhà máy gạo Hạnh Phúc ở An Giang cho đến nhà máy điện gió Yang Trung ở Gia Lai, dòng vốn của SHB đang âm thầm hiện diện trong nhiều công trình mang dấu ấn phát triển bền vững. Bên cạnh những dự án tiêu biểu ấy, SHB còn đồng hành cùng nhiều công trình điện gió, thủy điện và các dự án sản xuất, nông nghiệp theo hướng xanh trên khắp cả nước.

Danh mục đầu tư ngày càng mở rộng của SHB thể hiện rõ định hướng xanh hóa dòng vốn, đưa nguồn lực tài chính chảy vào những lĩnh vực tạo giá trị bền vững, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết Net Zero của Việt Nam. Hiện nay, SHB nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu về tỷ trọng tín dụng xanh trên tổng dư nợ (hơn 10%), góp phần khẳng định vai trò của hệ thống ngân hàng trong dẫn dắt chuyển đổi kinh tế theo hướng bền vững.

Lấy “con người là chủ thể”, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng

Xuyên suốt 32 năm xây dựng và phát triển, SHB luôn tin rằng con người là tài sản quý giá nhất. "Đặt con người là chủ thể" không chỉ là một trong bốn trụ cột quan trọng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, mà còn là lời khẳng định cho triết lý nhân văn đã, đang và sẽ luôn hiện hữu trong từng bước đi của ngân hàng.

SHB - Ngân hàng hạnh phúc

SHB chú trọng xây dựng môi trường làm việc hiện đại, đa dạng và bình đẳng, kiến tạo một Ngân hàng hạnh phúc - nơi mỗi cán bộ nhân viên được tôn trọng, được lắng nghe và được trao cơ hội phát triển.

Song hành với các hoạt động kinh doanh, SHB luôn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng, hưởng ứng các chương trình do Đảng, Nhà nước phát động. Trước những ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra trong thời gian qua, SHB cùng Tập đoàn T&T Group và SHS đã ủng hộ 12 tỷ đồng cho 12 tỉnh thành chịu ảnh hưởng, trong đó có Lạng Sơn (2 tỷ đồng), Thái Nguyên (2 tỷ đồng), Cao Bằng (500 triệu đồng)… nhằm góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp, SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển còn trao tặng kinh phí xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hạnh Phúc (Lào Cai), với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng, mang đến những mái ấm bền vững cho người dân nơi vùng cao.

Với tinh thần nhân văn xuyên suốt và trách nhiệm cao đối với xã hội, trong nhiều năm qua, SHB đã dành hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa và khắc phục hậu quả thiên tai. Những đóng góp bền bỉ và có chiều sâu ấy không chỉ thể hiện vai trò của một tổ chức tài chính lớn, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của SHB trong việc đồng hành cùng cộng đồng, sẻ chia khó khăn, lan tỏa yêu thương và góp phần xây dựng một xã hội phát triển hài hòa, bền vững.

Không ngừng nâng cao, chuẩn hóa công tác quản trị theo thông lệ quốc tế

Về quản trị, SHB kiên định nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch thông tin và tuân thủ pháp luật. Ngân hàng xác định quản trị tốt là nền tảng để ESG được thực thi thực chất, tạo dựng niềm tin với cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

SHB tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng

Ngân hàng tiếp tục tăng cường năng lực quản trị rủi ro, giám sát tuân thủ, ứng dụng công nghệ hiện đại, hiệu quả. Bên cạnh đó, ngân hàng xác định công tác phòng chống lãng phí và tiêu cực là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài, thể hiện cam kết trong việc duy trì môi trường làm việc minh bạch, công bằng và hiệu quả.

SHB đầu tư xây dựng nền tảng dữ liệu và công cụ phân tích thông minh, giúp dự báo rủi ro theo thời gian thực và hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác, thích ứng với biến động thị trường. Đồng thời, Ngân hàng triển khai các tiêu chuẩn quản trị rủi ro hiện đại như Basel III, phương pháp tính vốn nâng cao (IRB), hệ thống quản lý tài sản - nợ (ALM), định giá nội bộ (FTP) và chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9…

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, SHB sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực thi ESG một cách toàn diện, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác và cổ đông, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia./.

Hà Nội tặng Bằng khen cho SHB tại lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Nhiều năm liền được vinh danh tại lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long, SHB kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp, không ngừng lan tỏa tinh thần tiên phong.