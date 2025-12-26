Dự báo dân số Việt Nam: Kết thúc cơ cấu vàng vào năm 2036

Dự báo, dân số Việt Nam tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng sẽ chậm dần và đạt đỉnh vào khoảng năm 2059 theo phương án mức sinh trung bình; thời kỳ cơ cấu dân số vàng dự kiến kết thúc vào năm 2036.

Báo cáo “Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074” do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thực hiện đã cung cấp cái nhìn toàn diện về xu hướng biến đổi quy mô, cơ cấu và phân bố dân số Việt Nam trong nửa thế kỷ tới.

Theo dự báo, dân số Việt Nam tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng sẽ chậm dần và đạt đỉnh vào khoảng năm 2059 theo phương án mức sinh trung bình.

Thời kỳ cơ cấu dân số vàng dự kiến kết thúc vào năm 2036, nhường chỗ cho giai đoạn dân số già và siêu già, với sự gia tăng nhanh của nhóm dân số cao tuổi. Như vậy, so với dự báo năm 2019, thời kỳ dân số vàng sẽ kết thúc sớm hơn 3 năm./.