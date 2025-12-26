Multimedia

Kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025

Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã họp Phiên thứ 29 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

infographics-ket-qua-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc-1.jpg

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận, đồng lòng cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

