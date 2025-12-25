Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu về tội tham ô

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết ngày 23/12 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với Võ Thái Huy (sinh năm 1992, trú tại 38/11 Trần Phú, phường Tuy Hòa), nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh (thuộc Công ty Cổ phần Thương mại miền núi Phú Yên, trụ sở tại 109 Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Võ Thái Huy chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức bán xăng dầu, theo dõi doanh thu, quản lý công nợ và nộp tiền bán hàng về công ty theo quy định.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2024, lợi dụng chức vụ được giao và sự tin tưởng của lãnh đạo công ty, Võ Thái Huy đã chiếm đoạt tiền khách hàng mua xăng dầu bằng cách thu tiền mặt hoặc yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, sau đó sử dụng số tiền này để phục vụ mục đích cá nhân.

Võ Thái Huy khai nhận số tiền tham ô được chủ yếu để tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Để che giấu hành vi phạm tội, Huy đã lập khống các báo cáo thu hồi công nợ, cung cấp cho công ty nhiều biên bản xác nhận công nợ không đúng thực tế, ghi khống thông tin khách hàng và tình hình thanh toán nhằm đối phó với công tác kiểm tra, giám sát của công ty.

Bằng các thủ đoạn trên, Huy đã chiếm đoạt của công ty hơn 7,3 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng tham ô tài sản sau 30 năm lẩn trốn ​ Nguyễn Thị Bích Thủy đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 382 triệu đồng của Nhà nước và cá nhân. Trong suốt 30 năm lẩn trốn, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa phương để che giấu tung tích.