Quảng Ninh: Triệt phá vụ vận chuyển điện thoại lậu lớn

Ngày 24/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án QN1225, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn điện thoại iPhone và linh kiện từ Trung Quốc vào nội địa.

Cụ thể, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 21/12, tại khu vực xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh), lực lượng Bộ đội đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Hưng (sinh năm 1988, trú tại xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng) đang điều khiển xe ôtô mang kiểm soát 62A-219.71 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 177 chiếc điện thoại iPhone các loại cùng 18 cụm linh kiện điện thoại di động. Tổng giá trị tang vật ước tính trên 1,3 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra chuyên án, đến 21 giờ 50 cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục bắt giữ đối tượng Đinh Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1998, trú tại xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh).

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu xác định Toàn là đối tượng trực tiếp vận chuyển số hàng hóa nói trên từ phía Trung Quốc về Việt Nam để bàn giao cho Hưng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là 1 trong số vụ việc nằm trong kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Từ ngày 25/11/2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 41 vụ với 44 đối tượng, tịch thu hàng hóa trị giá trên 2,5 tỷ đồng và xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước hơn 600 triệu đồng./.

