Lạng Sơn: Nhận diện thủ đoạn buôn lậu trên các tuyến biên giới

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn được các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát trong thời gian qua.

Tuy nhiên, với tuyến biên giới dài tiếp giáp với Trung Quốc với địa hình, địa vật phức tạp, do đó vẫn có nhiều thời điểm, các đối tượng vận chuyển hàng hóa xuất lậu, nhập lậu qua biên giới bằng các phương thức, thủ đoạn khác nhau.

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Lạng Sơn, thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng đêm tối, giờ giao ca của các lực lượng chức năng để lén lút vận chuyển nhỏ lẻ mặt hàng thực phẩm đông lạnh như chân gà, chân lợn, thịt bò, thịt trâu, xúc xích..., xuất nhập lậu qua một số đường mòn biên giới các xã Ba Sơn, Mẫu Sơn, Khuất Xá.

Bên cạnh đó, trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, các đối tượng lợi dụng quy trình xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu; với các hành vi vi phạm chủ yếu phát sinh là khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa; vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng đủ điều kiện, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ.

Ngoài ra, trong nội địa các đối tượng đã lợi dụng các loại hình kinh doanh qua thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính để vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm nên khó khăn trong kiểm soát của cơ quan chức năng.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm tra nhãn mác hàng hóa nhập khẩu tại kho bãi khu vực cửa khẩu. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Để đấu tranh, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị đồng cấp. Trên tuyến biên giới, lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã tích cực phối hợp tuần tra, kiểm soát giữa khu vực trong và ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, phối hợp với chính quyền cấp cơ sở khu vực biên giới thực hiện tuyên truyền, vận động quần chúng không tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 100% xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo 389. Các lực lượng chức năng khu vực biên giới và khu vực nội địa tích cực phối hợp cung cấp thông tin hàng hóa nguy cơ vi phạm qua hoạt động nhập khẩu; trao đổi, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách và tình hình hoạt động thương mại của hai bên biên giới.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn nhận định, từ nay tới cuối năm dự báo số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh sẽ tăng cao với các mặt hàng chủ yếu là hoa quả tươi, nông sản, linh kiện máy móc, phụ tùng ôtô và ôtô nhập khẩu nguyên chiếc.

Để chủ động kịp thời phát hiện các hành vi gian lận thương mại, đơn vị cũng đã tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp, cư dân biên giới tại cửa khẩu về pháp luật; áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiệp vụ hải quan và ứng dụng các phương tiện chuyên dụng khác.

Từ ngày 17/5 đến 15/10, thực hiện Chỉ thị số13/CT-TTg ngày 17/05/2025 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; các Công điện, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý vi phạm 2.294 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (tăng 9,94% so với cùng kỳ), tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính trên 29,6 tỷ đồng.

Lũy kế trong 10 tháng của năm 2025, đã kiểm tra, xử lý 4.234 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; tổng số tiền phạt vi phạm hành chính trên 96 tỷ đồng (tăng 87,27% so với cùng kỳ).

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, dịp cuối năm lực lượng quản lý thị trường tăng cường 100% quân số làm việc cả thứ bảy và chủ nhật, làm việc cả đêm tối để tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các điểm phát luồng hàng hóa, phối hợp cùng nhiều đơn vị chức năng kiểm soát khâu vận chuyển lưu thông từ biên giới vào nội địa.

Phương tiện chở hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lại có diễn biến phức tạp khó lường, gia tăng cả về quy mô và mức độ; đặc biệt là khi lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn đang gia tăng.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh, cấp xã, người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu của các lực lượng chức năng, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển cán bộ để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng ngay trong các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tiếp tục tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, xử lý nghiêm hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; duy trì hoạt động chốt chặn trên một số đường mòn, lối tắt trọng điểm có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp trên biên giới; kiểm soát, quản lý chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực cửa khẩu, nhất là tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị./.

