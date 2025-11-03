Kinh tế

Quảng Ninh tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn” đã giúp phòng ngừa  buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép từ sớm, từ xa.

Hồng Kiều
Cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh kiểm tra kho hàng có dấu hiệu vi phạm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, dù tuyến biên giới đã được kiểm soát chặt song tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã ban hành và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tổng cộng 54 văn bản chỉ đạo, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm. Toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 45,5 tỷ đồng. Trong đó có 46 vụ/107 đối tượng bị xử lý hình sự, tăng 31,4% về số vụ và 95% về số đối tượng so với cùng kỳ năm 2024.

Tại cấp xã, các lực lượng chức năng liên tục tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt khu vực cửa khẩu, tuyến biên giới. Đặc biệt là liên tục tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, vận chuyển, tập kết, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả trong nội địa.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng thường lợi dụng địa hình hiểm trở của tuyến biên giới trên bộ, trên sông, trên biển, cùng nhiều đường mòn, bến bãi tự phát... để thực hiện hành vi vi phạm, nhất là vào những thời điểm đêm tối lẩn khuất.

Ghi nhận tại khu vực cửa khẩu, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi hơn, trong đó nổi lên tình trạng lợi dụng sự thông thoáng trong khai báo điện tử để cố tình khai sai tên hàng. Thậm chí các đối tượng còn không khai, khai sai về chủng loại, số lượng, hoặc trị giá nhằm gian lận thuế, trốn thuế. Một số mặt hàng trọng điểm gồm thuốc lá, mỹ phẩm, đồ thời trang giả nhãn hiệu nổi tiếng, hàng điện tử, thực phẩm đông lạnh... Thủ đoạn là khi đưa vào nội địa, hàng hóa vi phạm sẽ được chia nhỏ, gửi xe khách vận chuyển đường dài hoặc đưa lên các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ thông qua các bưu cục chuyển phát nhanh...

Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai một loạt giải pháp đồng bộ, quyết liệt, thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh với chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 cấp xã là chủ tịch Ủy ban nhân dân của xã, phường, đặc khu.

Việc kiện toàn này nhằm đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn” từ biên giới vào trong nội địa. Các địa phương, cơ quan chức năng chủ động trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, với phương án đấu tranh sát với thực tế. Từ đó nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ./.

