Tổng thống Donald Trump lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Mỹ

Theo New York Post, trong buổi tiếp tân nhân dịp Giáng sinh ngày 14/12 (theo giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tỏ ra hết sức lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ, tuyên bố đất nước sắp bước vào một thời kỳ phục hưng kỹ nghệ chưa từng có, được thúc đẩy trực tiếp bởi chính sách thuế quan cứng rắn của ông, với kết quả dự kiến sẽ thấy rõ trong vòng 6 tháng đến một năm tới.

Viện dẫn các thông báo đầu tư gần đây, trong đó có kế hoạch của Toyota đầu tư 10 tỷ USD vào Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định thuế quan đang buộc các tập đoàn nước ngoài phải đưa nhà máy quay trở lại Mỹ.

Ông cho biết các cơ sở sản xuất đang đổ vào từ Đức, Nhật Bản và Canada vì họ không muốn tiếp tục gánh thuế nhập cảng khi sản xuất ở nước ngoài.

Tổng thống Trump mô tả giai đoạn sắp tới là một “thời kỳ vàng son” của Mỹ, khi hàng nghìn nhà máy và xưởng sản xuất sẽ đồng loạt được khai trương.

Theo ông, đây là sự chuyển biến mà đất nước chưa từng chứng kiến trong lịch sử hiện đại và là kết quả trực tiếp của chính sách đặt quyền lợi sản xuất trong nước lên hàng đầu.

Những tuyên bố lạc quan của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh một số chỉ dấu kinh tế gần đây còn kém khả quan. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ trong tháng 9 và hoạt động sản xuất đã suy giảm liên tục trong 9 tháng tính đến cuối tháng 11/2025.

Tuần trước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng vừa cắt giảm lãi suất trước lo ngại thị trường lao động chững lại và áp lực lạm phát.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn khẳng định các yếu tố bất lợi hiện nay chỉ mang tính tạm thời. Ông cho rằng các kết quả tích cực sẽ sớm xuất hiện khi các dự án đầu tư được triển khai và việc làm trong lĩnh vực kỹ nghệ gia tăng.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng bày tỏ đồng thuận, dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng tốc đáng kể trong các quý đầu năm tới.

Mặc dù một số chuyên gia cho rằng sự bất ổn kinh tế Mỹ thời gian qua phần nào xuất phát từ lo ngại về chính sách thuế quan, nhưng Nhà Trắng cho biết các điều chỉnh lớn đã hoàn tất và môi trường chính sách đang dần ổn định.

Dù còn chờ phán quyết của Tòa án Tối cao về cơ sở pháp lý của chính sách thuế quan, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng chiến lược này sẽ mang lại sự hồi sinh mạnh mẽ cho kỹ nghệ và việc làm của Mỹ./.

