Quảng Ninh: Chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư nhờ chính sách đặc thù

Tính đến ngày 25/11/2025, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh Quảng Ninh đạt 19.659 tỷ đồng.

Tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 352,62 triệu USD; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 95 lượt dự án.

Có được kết quả này là do thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai một loạt chính sách, cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, tạo nên bước chuyển tích cực trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và thúc đẩy thương mại biên giới.

Trên phương diện thu hút đầu tư, tỉnh đã xác định rõ định hướng ưu tiên cho các dự án chất lượng cao: FDI thế hệ mới, tài chính xanh, công nghệ tiên tiến và các khu công nghiệp sinh thái, thông minh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quyết định quan trọng nhằm cụ thể hoá danh mục và chương trình thu hút đầu tư cho giai đoạn 2025-2030, đồng thời xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2025 để kết nối, mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tỉnh đã sắp xếp, tổ chức lại bộ máy xúc tiến đầu tư, trong đó thành lập Ban Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên cơ sở tiếp nhận các đơn vị chuyên trách. Điều này giúp tạo đầu mối thống nhất trong hợp tác, kết nối và hỗ trợ nhà đầu tư.

Bên cạnh thu hút đầu tư, Quảng Ninh chú trọng xây dựng chính sách đặc thù nhằm khai thác lợi thế thương mại biên giới. Một trong những điểm nhấn là chủ trương thí điểm xây dựng “cửa khẩu thông minh” Móng Cái-Đông Hưng (Trung Quốc).

Cùng với đó, tỉnh đang thúc đẩy thí điểm Khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng, với mục tiêu rà soát quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, ưu tiên thu hút đầu tư và đẩy mạnh hợp tác ngành nghề.

Các biện pháp này không chỉ góp phần hình thành các chuỗi cung ứng liên vùng mà còn giúp chuyển dịch cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu theo hướng gia tăng giá trị; gắn kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ trong khu vực biên giới.

Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, các chương trình xúc tiến đầu tư được triển khai theo hướng chủ động tiếp cận nhà đầu tư, hỗ trợ xử lý vướng mắc thủ tục pháp lý, và thiết lập kênh kết nối giữa nhà đầu tư, quỹ đầu tư và chính quyền.

Đây là yếu tố then chốt để giảm thời gian triển khai dự án, tăng tính hấp dẫn của Quảng Ninh trong mắt các nhà đầu tư quan tâm tới lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghệ, năng lượng tái tạo và các khu tổ hợp đa chức năng.

Những nỗ lực này đã và đang tạo ra môi trường thuận lợi cho dòng vốn đầu tư chất lượng, góp phần nâng cao quy mô và chất lượng hoạt động thương mại trên địa bàn.

Các sáng kiến về thương mại, như: Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… đã góp phần đưa Quảng Ninh vào mạng lưới hợp tác rộng hơn với các đối tác quốc tế như Eurocham, JETRO, JCCI, KOCHAM và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Sự kết nối này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác về đầu tư mà còn tạo kênh trao đổi kinh nghiệm trong quản trị thương mại, phát triển chuỗi cung ứng và xúc tiến xuất khẩu.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã đón tiếp hơn 60 lượt đoàn nhà đầu tư, tổ chức quốc tế; đồng thời chủ động làm việc với các đối tác lớn như các tổ chức thương mại, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài để trao đổi cơ hội hợp tác./.

