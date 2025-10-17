Quảng Ninh: Thu hút "làn sóng" dịch chuyển FDI toàn cầu

Trong bối cảnh dịch chuyển dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, với tiềm năng vượt trội và định hướng phát triển bền vững, Quảng Ninh đang nắm bắt cơ hội vàng để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, đặc biệt là FDI xanh, hướng tới mô hình tăng trưởng mới, thân thiện với môi trường.

Giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh ghi dấu ấn đặc biệt trong thu hút đầu tư, với tổng số 150 dự án mới được cấp phép, 90 dự án điều chỉnh tăng vốn vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, tổng vốn thu hút gần 324.000 tỷ đồng, gấp 4,4 lần so với giai đoạn 2015-2020 và đạt 280% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đáng chú ý, thu hút FDI vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, đạt gần 8,16 tỷ USD, chiếm 83% tổng vốn FDI toàn tỉnh, tăng 5,7 lần so với giai đoạn trước. Các dự án FDI tập trung vào công nghệ cao, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, có thương hiệu quốc tế và khả năng lan tỏa mạnh, thể hiện rõ định hướng thu hút có chọn lọc, nâng cao chất lượng.

Phối cảnh Cụm công nghiệp Đầm Hà B. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ đó, tạo ra những sản phẩm công nghiệp có chất lượng, giá trị gia tăng lớn, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm, đóng góp 12,43% GRDP của tỉnh vào cuối năm 2024. Đặc biệt, 100% các Khu công nghiệp đang hoạt động đã lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung và quan trắc môi trường tự động, góp phần bảo đảm phát triển bền vững.

Chiến lược phát triển công nghiệp thời gian qua của Quảng Ninh đã đạt được những kết quả tích cực nhờ có môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi; thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết nhanh, gọn, từ đó đã tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư, nhất là đối với các nhà đầu tư lớn, sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế Quảng Ninh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hiện nay, doanh nghiệp FDI tiếp tục triển khai chiến lược phát triển mới tại Quảng Ninh, trong đó có việc đề nghị được triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 Khu công nghiệp Hải Hà, từng bước đón làn sóng FDI dịch chuyển vào Quảng Ninh.

Mặc dù Quảng Ninh có những bước tiến quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp xanh, nhưng tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chưa nhiều, chủ yếu sản xuất linh kiện đơn giản, hàm lượng công nghệ chưa cao; liên kết ngành chưa chặt chẽ, thiếu các chuỗi giá trị hoàn chỉnh, chưa khai thác hết hiệu quả hợp tác và chia sẻ nguồn lực; hạ tầng kết nối liên vùng tuy được đầu tư mạnh nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng; FDI xanh - dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực thân thiện với môi trường còn khiêm tốn, đặc biệt trong nông nghiệp, do thiếu chính sách ưu đãi và tiêu chí rõ ràng.

Trước mục tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh đối với thu hút vốn đầu tư FDI, phát triển ngành công nghiệp xanh, tỉnh Quảng Ninh sẽ phải khắc phục nhanh chóng những tồn tại hiện hữu để đón làn sóng đầu tư dịch chuyển FDI toàn cầu.

Mỗi một nhóm giải pháp sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng để tháo gỡ những rào cản, nút thắt, biến thách thức thành cơ hội. Trong đó, ban hành tiêu chí rõ ràng về FDI xanh, gắn với cam kết phát triển bền vững và thông lệ quốc tế; xây dựng khung ưu đãi đầu tư có chọn lọc, tập trung vào các dự án nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Những bước đi chiến lược này không chỉ giúp Quảng Ninh đón "làn sóng" FDI dịch chuyển toàn cầu, mà còn tạo ra động lực phát triển mới cho tỉnh trong giai đoạn 2025-2030. Với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm mạnh mẽ, Quảng Ninh đang sẵn sàng trở thành điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư quốc tế, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững, góp phần đưa Việt Nam vươn lên vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu./.

Hưng Yên đón sóng FDI mới, hướng tới nền công nghiệp xanh Với những bước đi chiến lược, Hưng Yên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng và là tỉnh có nền công nghiệp hiện đại vào 2035.