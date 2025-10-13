Hưng Yên đón sóng FDI mới, hướng tới nền công nghiệp xanh

Nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ Đông Nam của Thủ đô Hà Nội cùng hạ tầng giao thông đồng bộ và cơ chế thông thoáng, cởi mở tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, thời gian qua Hưng Yên đang dần khẳng định vị thế là một “thỏi nam châm” thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các dự án chất lượng cao.

Đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục phát triển với mục tiêu đến năm 2030 tạo lập đồng bộ các yếu tố nền tảng cơ bản của nền công nghiệp hiện đại và thực sự trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2035.

Ưu tiên chất lượng, đầu tư đồng bộ cho hạ tầng

Với quan điểm hạ tầng giao thông phải đi trước, mở đường cho phát triển kinh tế, những năm qua, hệ thống hạ tầng giao thông và đô thị trên địa bàn Hưng Yên đã có bước phát triển quan trọng.

Mạng trục quốc lộ, cao tốc, vành đai cùng các cây cầu vượt sông Hồng, sông Trà Lý được hình thành, tạo điều kiện kết nối thuận lợi với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh trong vùng.

Hệ thống đường thủy nội địa bước đầu được khai thác, tận dụng lợi thế sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý trong vận tải hàng hóa.

Hiện tỉnh có 1 Khu kinh tế cùng 23 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích trên 5.890 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 64,9%, tiêu biểu như Khu công nghiệp Phố Nối A, Yên Mỹ II, Thăng Long II, Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh, Liên Hà Thái… Ngoài ra, tỉnh còn sở hữu 74 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 3.931 ha, trong đó 34 cụm đã đi vào hoạt động.

Tiêu biểu cho việc ưu tiên chất lượng đầu tư là Khu công nghiệp Thăng Long II (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên). Đặt chân đến đầu tư tại Hưng Yên vào năm 2006, đến nay sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Khu công nghiệp Thăng Long II với diện tích 527 ha đang là một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu mang hạ tầng chất lượng Nhật Bản hàng đầu tại địa phương.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long II cho biết, ngoài ra một số công ty đến từ Hàn Quốc, Thụy Sỹ..., hiện Khu công nghiệp có 82/90 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư 3,2 tỷ USD.

Với uy tín và thương hiệu từ Tập đoàn Sumitomo (chủ đầu tư Khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam), thời gian qua Khu công nghiệp đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư thứ cấp, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao.

Hiện trong Khu công nghiệp có 22% doanh nghiệp tham gia lĩnh vực sản xuất các sản phẩm về điện, điện tử; 22% doanh nghiệp sản xuất linh kiện ôtô, xe máy với tỷ lệ 57% phục vụ thị trường xuất khẩu, 43% phục vụ thị trường nội địa.

Khu công nghiệp cũng đã tạo việc làm cho 27.000 lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Điểm mạnh của Khu công nghiệp này không chỉ ở vị trí đắc địa mà còn ở sự đầu tư hạ tầng đồng bộ, bài bản và mang tiêu chuẩn Nhật Bản từ hệ thống phòng chống lũ lụt; cung cấp, thoát nước chuyên dụng, đến trạm biến áp, phân phối điện và công tác bảo trì thực hiện định kỳ hàng năm.

Đặc biệt, chủ đầu tư Khu công nghiệp đã quan tâm đến giảm thải lượng carbon, điển hình là từ năm 2021 công ty đã bắt đầu dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái, đến nay đã cung cấp hệ thống điện đạt 80MWp và dự kiến năm 2025 sẽ đạt 100MWp, hướng đến phát triển công nghiệp xanh, bền vững.

Tính đến cuối tháng 9/2025, toàn tỉnh đã thu hút được 915 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký trên 16,4 triệu USD; trong đó, từ đầu năm đến nay có 106 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký trên 1,39 triệu USD.

Các quốc gia có số dự án, vốn đầu tư chủ yếu là Nhật Bản với 192 dự án, vốn đăng ký trên 6,13 triệu USD (chiếm 37,21% tổng vốn đăng ký); Trung Quốc có 340 dự án, vốn đăng ký 4,3 triệu USD (chiếm 26,13% tổng vốn đăng ký); Hàn Quốc có 206 dự án, vốn đăng ký 2,19 triệu USD (chiếm 13,29% tổng số vốn đăng ký).

Các con số ấn tượng này là minh chứng cho sức hấp dẫn của Hưng Yên với công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực chính của tăng trưởng.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân ước đạt 11,1%/năm; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng bình quân 10,8%/năm, chiếm tới 37,8% GRDP năm 2025.

Riêng 9 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,51% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,53%.

Sản xuất các sản phẩm may mặc tại Công ty TNHH Snow Coast, Cụm công nghiệp Thống Nhất, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc

Với yêu cầu phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ kinh tế, theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên Trần Quang Triển, ngành xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện khung quy hoạch tích hợp giao thông - đô thị, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và Quy hoạch vùng Thủ đô. Các dự án cao tốc, vành đai, quốc lộ trọng điểm như Vành đai 4, Vành đai 5, cao tốc Hưng Yên - Thái Bình, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng… sẽ được triển khai đồng bộ.

Tỉnh sẽ có ít nhất một trung tâm logistics đa phương thức được đưa vào vận hành, đồng thời nâng cấp cảng Phố Hiến, cảng Diêm Điền để tạo năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Để hoàn thành các mục tiêu, đặc biệt phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp hiện đại vào năm 2035, thời gian tới Hưng Yên sẽ cơ cấu lại toàn diện và phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; đưa Hưng Yên trở thành một trung tâm công nghiệp, năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh tập trung thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp chiến lược, nền tảng, các ngành sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp công nghệ số, tự động, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp ôtô, công nghiệp dược, thiết bị y tế, công nghiệp năng lượng, công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

Tỉnh cũng chủ động xây dựng chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng tới gia tăng giá trị sản phẩm công nghiệp, khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp mới, các dự án nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, từng bước thúc đẩy chuyển dịch từ gia công sang nghiên cứu, thiết kế, phát triển, sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 40,5% GRDP.

Bên cạnh đó, Hưng Yên tập trung xây dựng, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, nhất là các khu công nghiệp quy mô lớn, tiêu chuẩn quốc tế.

Ưu tiên phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ và các khu công nghiệp hỗ trợ. Tăng cường liên kết cụm ngành, nhóm sản phẩm tạo thành tổ hợp công nghiệp; xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đa dạng, tích hợp.

Việc chủ động tạo lập các cơ chế ưu đãi, phát triển hạ tầng và định hướng thu hút đầu tư chất lượng cao đã giúp Hưng Yên tạo ra một điểm sáng thu hút đầu tư đầy hứa hẹn.

Với những bước đi chiến lược, Hưng Yên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng và là tỉnh có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2035, phấn đấu thuộc nhóm có nền công nghiệp hiện đại dẫn đầu cả nước; trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc vào năm 2045./.

Doanh nghiệp Hưng Yên gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội Hưng Yên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.