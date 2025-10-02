Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Bắc Ninh đã và đang khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của miền Bắc, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị thông minh, đô thị xanh, công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn.

Thu hút đầu tư của tỉnh đạt kết quả nổi bật, tính đến hết ngày 20/9, tỉnh đã thu thu hút trên 15,3 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó cấp mới 162 dự án đầu tư trong nước và 262 dự án FDI với số đăng ký lần lượt là 256,1 nghìn tỷ đồng và 1.509,8 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 141 dự án trong nước và 201 dự án FDI với số vốn đăng ký bổ sung là 10.603,7 tỷ đồng và 3.300,2 triệu USD. Riêng thu hút FDI, Bắc Ninh hiện đứng đầu cả nước.

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chủ trì.

Cùng với thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh liên tục đạt kết quả khả quan. Quý III tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 11,26%; tính chung 9 tháng tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%. Trong đó, công nghiệp-xây dựng tăng khoảng 11,73%; dịch vụ tăng khoảng 8,88%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 5,79%; thuế sản phẩm tăng khoảng 6,21%. Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 11,5%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 của tỉnh tăng 14,63% so với tháng 9/2024; tính chung 9 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,93% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 9 ước đạt 236.879 tỷ đồng, tăng 15,86% so với tháng 9/2024; tính chung 9 tháng ước đạt 1.766 nghìn tỷ đồng, tăng 15,32% so cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường doanh nghiệp của Bắc Ninh cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với 5.448 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024, với số vốn đăng ký là 94.584 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 369 chi nhánh, văn phòng đại diện được đăng ký và 2.142 địa điểm được thành lập mới.

Con số này không chỉ phản ánh xu hướng tích cực trong hoạt động kinh doanh mà còn khẳng định niềm tin, khí thế và sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế trên hành trình phát triển.

Trong bối cảnh tỉnh triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, công tác thu ngân sách trên địa bàn vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố tiềm lực tài chính, bảo đảm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Trong 9 tháng, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 56.536 tỷ đồng, bằng 99,5% dự toán năm. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu 9.238 tỷ đồng, bằng 84% dự toán; thu nội địa ước đạt 47.298 tỷ đồng, bằng 103,2% dự toán, tăng 54,9%. Có 8 khoản thu vượt dự toán; cơ bản các khoản thu đều tăng cao hơn cùng kỳ. Riêng thu tiền sử dụng đất ước đạt 15.461 tỷ đồng, đạt 166,3% dự toán năm, bằng 325% so cùng kỳ.

Chủ tịch Vương Quốc Tuấn, khẳng định, dù còn nhiều khó khăn song 9 tháng năm 2025 tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

"Chỉ còn gần 3 tháng nữa là kết thúc năm 2025, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 11,5% và tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026, nhiệm vụ đặt ra trong quý 4 là tăng trưởng phải đạt 12,4%," ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm trên tinh thần “chỉ tiêu nào đã đạt thì nâng cao chất lượng, hiệu quả; chỉ tiêu nào chưa đạt thì tập trung cao độ để hoàn thành.”

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đầu tư, giải phóng mặt bằng... tạo động lực cho tăng trưởng; đôn đốc nhà thầu, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án, có mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó như các khu công nghiệp mới được chấp thuận năm 2024, 2025; dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội; cầu Kênh Vàng...

Các đơn vị, cơ quan có dự án phải quyết liệt thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, chịu trách nhiệm trước tỉnh về tiến độ thực hiện. Cùng đó, tỉnh tập trung thu ngân sách, nâng cao nguồn thu nội địa để bảo đảm nguồn lực chi cho an sinh xã hội và các chính sách đặc thù của địa phương, phấn đấu vượt 20% thu ngân sách Chính phủ giao. Đẩy mạnh thu hút FDI gắn với hoạt động chuyển giao công nghệ cao, tạo liên kết với các doanh nghiệp trong nước./.

