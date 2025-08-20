Bắc Ninh phát huy tiềm năng, thế mạnh thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội

Trong hai ngày 19-20/8, tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra Đại hội đại biểu các xã, phường trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội các Đảng bộ; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội cấp trên.

Phường Đồng Nguyên phát huy giá trị làng nghề gắn với phát triển bền vững

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đồng Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có sự tham dự của 191 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 1.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã nghe công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc: Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí; chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Ngô Minh Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đồng Nguyên trong ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường bảo đảm tiến độ, chất lượng và quy trình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, phường Đồng Nguyên cần tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở không gian phát triển mới và những tiềm năng, lợi thế của phường; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cấp đô thị hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh. Phường cần tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, công viên cây xanh, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Đại hội thống nhất mục tiêu xây dựng phường Đồng Nguyên giàu đẹp, văn minh, an toàn; nâng cao đời sống nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phường phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt trên7%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 106 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn đạt 100%; hằng năm, có trên 90% số khu phố và hộ gia đình được công nhận văn hóa; có 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phường Đồng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Đồng Nguyên, Đồng Kỵ và Trang Hạ. Phường có diện tích tự nhiên 12,64 km2, quy mô dân số trên 46.700 người, với 23 khu phố.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Kinh tế ổn định và tăng trưởng khá, quy mô kinh tế được mở rộng.

Phấn đấu đưa xã Yên Trung trở thành phường trước năm 2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham gia của 226 đại biểu chính thức đại diện cho 703 đảng viên của Đảng bộ. Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 26 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí; chỉ định ông Lê Đăng Việt giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Đại hội thống nhất 21 chỉ tiêu cụ thể, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm giải pháp.

Trong đó, Yên Trung phấn đấu tốc độ tăng thu ngân sách 15%/năm, tăng trưởng giá trị sản phẩm 12,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 116,3 triệu đồng/năm; 100% đô thị hóa và hoàn thành các chỉ tiêu đưa Yên Trung trở thành phường trước năm 2030.

Các khâu đột phá được xác định gồm tập trung nâng cao năng lực thực thi và tham gia xây dựng chính sách, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực cho phát triển; thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghệ mới và tinh gọn bộ máy chính trị; phát triển đô thị, hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, khoa học-công nghệ, công nghiệp, y tế, giáo dục, tạo động lực phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Vũ Trí Hải, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, Yên Trung cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, đồng thời xây dựng chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội; tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với không gian, địa giới hành chính mới gắn với định hướng phát triển chung của tỉnh và khu vực lân cận; chú trọng quy hoạch mở rộng không gian, hạ tầng giao thông kết nối, quy hoạch sử dụng đất; ưu tiên quỹ đất cho công nghiệp, dịch vụ.

Yên Trung cần tích cực thu hút đầu tư và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để đầu tư phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng về đô thị, đáp ứng tiêu chí xây dựng xã trở thành phường trước năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp.

Đảng bộ xã Yên Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 Đảng bộ xã Yên Trung và Dũng Liệt với 26 chi bộ trực thuộc. 5 năm qua, Đảng bộ hai xã trước sáp nhập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được quan tâm.../.

