Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai và hai xã biên giới Bù Gia Mập và Đắk Ơ

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 12/8.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Tôn Ngọc Hạnh cho biết sau hợp nhất, tỉnh Đồng Nai có diện tích 12.700km2 (lớn thứ 9 cả nước), dân số đứng thứ 3 cả nước với gần 5 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 4 toàn quốc và là tỉnh trọng điểm về dân tộc, tôn giáo, có đường biên giới dài gần 260km.

Hiện nay, với việc tổ chức hoạt động trong môi trường mới, bộ máy mới, chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp mạnh từ tỉnh đến Công an xã, phường, khối lượng công việc sẽ càng nhiều.

Với không gian phát triển mới sau khi sáp nhập, địa bàn rộng, nhiều dân tộc anh em sinh sống, địa bàn có đường biên giới dài, nhiều vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự còn tiềm ẩn…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh phải thật sự chủ động, sáng tạo, tiếp cận nhanh công nghệ thông tin, có tư duy tổng hợp, năng lực xử lý tình huống, làm việc độc lập và linh hoạt ra quyết định nhanh nhất đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Đặc biệt, xây dựng đội ngũ cán bộ công an vững về chính trị, tinh thông về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ, gần với nhân dân, sát với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân và hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tại Đại hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh sau hợp nhất với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có không gian rộng, phát triển mạnh về kinh tế và có tuyến biên giới dài. Trước đó, lực lượng công an làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, ngoại giao nhân dân… nay cần tăng cường và sâu sát hơn.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ biểu dương lực lượng Công an Đồng Nai thời gian qua đã triển khai 129 mô hình, cách làm hay về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có những mô hình áp dụng khoa học công nghệ… Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục triển khai, nhân rộng.

Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện và phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm như: Chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trên địa bàn còn nổi lên các vấn đề như: an ninh thông tin, an ninh mạng đối mặt với nhiều thách thức; xuất hiện ngày càng nhiều hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu; tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng…

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động nắm và dự báo tình hình để đặt ra các mục tiêu trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ định số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh gồm 24 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đăk Ơ (Đồng Nai) nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ hai xã biên giới gồm Bù Gia Mập và xã Đắk Ơ (tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra.

Xã Bù Gia Mập là xã biên giới đặc biệt khó khăn, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội. Xã có diện tích tự nhiên 34.251ha, tiếp giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 45km. Đồng bào dân tộc thiểu số toàn xã chiếm hơn 75%, chủ yếu là người S’tiêng và M’nông.

Dự và chỉ đạo Đại hội, Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đề nghị Đảng bộ xã Bù Gia Mập nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng-an ninh, đặc biệt là trên tuyến biên giới, đồng thời gắn với phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với đó là tiếp tục củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, duy trì ổn định chính trị, trật tự xã hội, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Xã Đăk Ơ là xã biên giới, diện tích tự nhiên hơn 24.649ha, có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia dài 15,896km. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số toàn xã chiếm 40,9%.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Võ Thành Danh cho rằng đối với xã biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh như Đăk Ơ, việc giữ vững an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế-xã hội.

Đại tá Võ Thành Thanh yêu cầu Đảng bộ xã tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và đơn vị đóng trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực biên giới; kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra bị động, bất ngờ./.

Tỉnh Đồng Nai công bố, ra mắt 102 Công an cấp xã sau sáp nhập Sau khi sáp nhập Bình Phước và Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai (mới) có 26 phòng và 102 Công an cấp xã (trong đó có 6 Đồn Công an khu công nghiệp và 1 Đồn Công an Cảng hàng không Quốc tế Long Thành).