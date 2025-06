Tỉnh Đồng Nai công bố, ra mắt 102 Công an cấp xã sau sáp nhập

Chiều 29/6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ sau khi sáp nhập Công an tỉnh Bình Phước và Đồng Nai.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế-Bộ Công an.

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Bình Phước và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Đồng Nai; Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí, điều động tám đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (mới); thông báo Quyết định về việc Thượng tá Nông Thanh Tuấn, Trưởng phòng PC10, chuyển ngành công tác sang Tỉnh ủy Đồng Nai, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hàng Gòn (mới); Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an cấp xã của tỉnh Đồng Nai.

Công bố danh sách nhân sự ban lãnh đạo cấp Phòng, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Đồn Công an (mới).

Sau khi sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai (mới) có 26 phòng và 102 Công an cấp xã (trong đó có sáu Đồn Công an khu công nghiệp và một Đồn Công an Cảng hàng không Quốc tế Long Thành).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh thắt chặt tình đoàn kết, nhanh chóng học hỏi và hỗ trợ nhau với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phục vụ nhân dân tốt nhất; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn; thích ứng nhanh với mô hình tổ chức mới, phương thức quản lý mới; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ.

Công an tỉnh cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm thông suốt trong lãnh đạo, chỉ huy và trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định để phát triển kinh tế-xã hội trên toàn tỉnh (mới).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng việc sáp nhập Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Đồng Nai đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy, là bước đi lớn, thể hiện tinh thần cải cách mạnh mẽ, nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.”

Lực lượng Công an tỉnh phải luôn chủ động trong mọi tình huống, kiên quyết giữ vững, ổn định địa bàn, đặc biệt là trong thời điểm chuyển giao tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, phân công lại cán bộ, xử lý hồ sơ-dữ liệu, dân cư, hành chính.

Tin tưởng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương sẽ sớm ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, không để các mặt công tác gián đoạn, ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp./.

Thông tin chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 72 xã và 23 phường; trong đó có 67 xã, 21 phường hình thành sau sắp xếp quy định tại Điều này và 7 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp