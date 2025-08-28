Sách mới tập hợp nhiều câu chuyện, hình ảnh chân thực về lực lượng Công an Nhân dân

Ngày 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh (Hà Nội), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an giới thiệu sách “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.”

Đây là sự kiện quan trọng mở đầu các hoạt động triển lãm sách được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Cuốn sách “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an” là ấn phẩm quan trọng do Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo biên soạn, khẳng định truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với Nhân dân, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Cuốn sách là tập hợp phong phú những tư liệu, câu chuyện, hình ảnh chân thực và xúc động về những đóng góp thầm lặng, vô cùng to lớn của lực lượng Công an Nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, đặc biệt là trong thời bình.

Nhiều chiến sỹ lực lượng công an tham dự buổi ra mắt sách. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định việc triển khai biên soạn, biên tập, xuất bản cuốn sách “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an” là sự tiếp tục cụ thể hóa Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian qua.

Ông Vũ Trọng Lâm cho rằng nội dung cuốn sách thể hiện chân thực tinh thần gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Nhân dân; cho thấy rõ mối quan hệ “máu thịt” giữa Công an với Nhân dân. Đây sẽ là tài liệu quan trọng để cấp ủy các cấp tìm hiểu, nghiên cứu nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trong lực lượng Công an Nhân dân.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng ra mắt cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội-Những quyết sách lịch sử” do Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm làm chủ biên, là một ấn phẩm đặc biệt chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cuốn sách phân tích và làm rõ những quyết sách lịch sử của Đảng ở mỗi kỳ đại hội, định hướng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cách mạng phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Đây không chỉ là công trình tổng kết lý luận-thực tiễn sâu sắc, mà còn là sự đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Theo Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nội dung cuốn sách cho thấy trong 95 năm qua, Đảng ta đã nỗ lực không ngừng, bám sát tình hình thực tiễn trong nước và thế giới để ban hành các quyết sách, chiến lược đúng đắn, sáng tạo đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để có những thắng lợi vĩ đại, vinh quang, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển vững mạnh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Những quyết sách ấy là cơ sở quan trọng định hướng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ cách mạng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, để lan tỏa giá trị, ý nghĩa của hai ấn phẩm đặc biệt, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng hai cuốn sách cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an./.

