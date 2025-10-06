Cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long đón nhận không gian văn hóa mới

Ngày 6/10, FAHASA chính thức khai trương Nhà sách FAHASA Tân An tại TTTM AEON Tân An, Tây Ninh. Đây là nhà sách thứ 7 của FAHASA trong hệ thống AEON trên toàn quốc.

Với diện tích gần 800m², không gian nhà sách được thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ văn hóa sông nước miền Tây, cung cấp hơn 60.000 đầu sách và 50.000 mặt hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng. Sự kiện này nằm trong chuỗi mở rộng "thần tốc" của FAHASA với 5 cửa hàng mới được khai trương chỉ trong vòng 30 ngày. Nhân dịp khai trương, FAHASA Tân An triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt, giảm giá từ 10% đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm từ ngày 06 đến 31.10.2025./.