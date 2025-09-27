FAHASA khai trương loạt nhà sách mới, đầu tư mạnh vào trải nghiệm

Ngày 26/9, FAHASA chính thức khai trương Nhà sách Thuận An tại địa điểm mới với tổng đầu tư 2 tỷ đồng cho diện tích gần 800m². Nhà sách được thiết kế theo hướng không gian đa trải nghiệm, nổi bật với khu vực đọc sách lấy cảm hứng từ vườn trái cây Lái Thiêu, cung cấp hơn 50.000 đầu sách và 50.000 mặt hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng.

Ngày 26.09.2025, FAHASA chính thức khai trương Nhà sách Thuận An tại địa điểm mới (72 Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh. Với tổng đầu tư 2 tỷ đồng cho diện tích gần 800m², đây là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống.

Nhà sách được thiết kế theo hướng không gian đa trải nghiệm, nổi bật với khu vực đọc sách lấy cảm hứng từ vườn trái cây Lái Thiêu, cung cấp hơn 50.000 đầu sách và 50.000 mặt hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng. Nhân dịp khai trương (từ 26/9 đến 31/10/2025), khách hàng được giảm giá 10-50% cho nhiều sản phẩm. Sự kiện này khẳng định sự tăng trưởng mạnh mẽ và chiến lược phát triển bền vững của FAHASA, không chỉ mở rộng mạng lưới bán lẻ mà còn góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng./.