Y-Concert: Đại nhạc hội kéo dài 10 tiếng sẽ diễn ra tại Hưng Yên

Y-Concert hứa hẹn trở thành đại tiệc âm nhạc, văn hóa lớn nhất cuối năm, nơi hàng ngàn khán giả hòa chung nhịp đập cảm xúc trong hành trình 10 tiếng kết nối và lan tỏa giá trị tích cực.

Minh Thu
Khán giả sẽ gặp lại dàn nghệ sỹ tham gia "Gia đình Haha" tại Y-Concert. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Y-Concert, đại nhạc hội kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, quy tụ hơn 50 nghệ sỹ từng tham gia các chương trình truyền hình thực tế “ăn khách” như “Anh trai vượt ngàn chông gai,” “Chị đẹp đạp gió,” “Gia đình Haha” “Tân binh toàn năng” sẽ diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, Nghĩa Trụ, Hưng Yên vào ngày 20/12.

Tối 8/10, đơn vị sản xuất - Tập đoàn YeaH1 cho hay sự kiện sẽ tạo nên một cuộc “marathon cảm xúc” chưa từng có trong lịch sử giải trí Việt Nam. Chương trình mang đến những sáng tác và tiết mục được dàn dựng hoành tráng, lần đầu ra mắt và chỉ có duy nhất tại Y-Concert.

Sân khấu sử dụng công nghệ đỉnh cao dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng được đầu tư đến từng chi tiết vượt ngoài sức tưởng tượng của khán giả, mang đến trải nghiệm nơi người xem và người biểu diễn cùng hòa vào một thể thống nhất, tạo nên những khoảnh khắc thị giác và cảm xúc trọn vẹn cho khán giả.

tan-binh-toan-nang.jpg
Các "Tân binh toàn năng" sẽ tham gia trình diễn tại Y-Concert. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, Y-Concert còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp để khơi dậy năng lượng tích cực, thúc đẩy tinh thần sẻ chia và lan tỏa những giá trị đẹp của con người Việt Nam hiện đại. Đêm nhạc được xem như lời hẹn cuối năm để mọi người cùng nhìn lại, cùng cảm nhận và cùng gửi gắm niềm tin vào hành trình phía trước – nơi âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết những trái tim biết yêu và biết sống.

Sự ra đời của Y-Concert là bước tiếp nối tự nhiên sau thành công của các chương trình truyền hình thực tế do YeaH1 sản xuất.

Sự kiện nhấn mạnh thông điệp “Mang tinh hoa - Trao tinh hoa - Nối tinh hoa - Lan tỏa tinh hoa.” YeaH1 tin rằng tinh thần kết nối, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ nhau trên hành trình cống hiến cho nghệ thuật, làm đẹp cho đời của toàn bộ hệ sinh thái YeaH1 sẽ được hiện hữu một cách rực rỡ nhất.

Mỗi người tham dự, từ nghệ sỹ đến khán giả, đều là một phần không thể thiếu trong bản giao hưởng kỳ diệu kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ này, biến những giờ phút bên nhau thành khoảnh khắc đẹp nhất, ý nghĩa nhất và rực rỡ nhất in sâu trong trái tim mỗi người./.

anh-trai-vuot-ngan-chong-gai.jpg
Đại nhạc hội Y-Concert sẽ là sự bùng nổ về âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng trình diễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)
#Sự kiện âm nhạc quốc tế #Công nghệ trình diễn đỉnh cao #Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam #Kết nối cộng đồng yêu nhạc #Y Concert #anh trai vượt ngàn chông gai #concert Anh trai vượt ngàn chông gai TP. Hà Nội
